北京出手為香港選舉改制，立法會以及選委會議席分配及選舉模式都有大變動，其中立法會30席功能組別中，原由非建制派佔優的醫學界及衞生服務界，將合併為「醫療衛生界」。現任醫學界立法會議員陳沛然今早在電台節目指，醫學界選民基數低，相信日後要由原屬衞生服務界的議員，代表醫生及牙醫業界，但他強調，兩個界別雖然一直是合作夥伴，但兩界別議員在同一議題的關注點始終會有所不同。

多個局長則繼續約見建制派團體進行解說，其中教育局長楊潤雄上午會晤教聯會和教育評議會代表，教聯會主席黃錦良會後指，代表席間關注選委會的教育界30席如何產生？他引述楊潤雄稱，30席中的11席由大學校長和校董會主席自動當選，另有5席是教育團體，餘下14席則由團體票產生。過往教育界為一人一票，黃錦良稱，希望局方盡快公佈團體票會以辦學團體抑或教育團體作為基礎。

楊潤雄指教育界擁30席選委 大學校長校董會主席自動當選11席

而選委會原有30席、向為民主派盤踞地的高等教育界亦已合併入只有30席的教育界。教育政策關注社主席張民炳會後指，過往選委會另設高等教育界，或對其他界別不公道，力撐將中、小、幼和高教界合併為30席有助基礎教育和高等院校課程涵接。

商務及經濟發展局長邱騰華上午則約見工業總會代表，工總主席葉中賢會後稱，立法會功能組別新增商界（三）及選委會新增中小企業界，能夠增加日後立法會中的商界聲音，又指除了中小企佔香港工商界重要席位，中資企業亦在港扎根多年，認為日後立法會中多了中資公司參與，相信業界發聲會更均衡。邱騰華下星期亦會向中小企、旅遊、酒店、批發及零售、紡織及製衣、電訊、廣播、電影及演藝、出版等界別講解修訂。

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