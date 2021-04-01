前年民陣發起8月18日維園「流水式集會」，9名民主派人士被控組織及參與未經批准遊行，其中梁耀忠及區諾軒在開審前先後認罪。代表區的資深大狀今求情指，原本於日本進修的區特意返港受審，可見他為人有責任感，並讚他是一名致力為香港公眾服務的年青人。資深大律師夏博義則重提強調梁耀忠當年7.1阻示威者闖進立會，顯示他深信法治。法官胡雅文今聽取兩人的求情陳詞後，同樣將判刑押後至本月16日，其中梁耀忠可繼續保釋。

梁耀忠早前承認明知而參與未經批准集結罪，另面對的組織未經批准集結罪則留在法庭檔案，不予起訴。至於區諾軒則承認兩罪。

代表區諾軒的資深大律師彭耀鴻求情指，區及早認罪，更在日本修讀博士課程期間返港受審，可見他勇於承擔責任。彭續指，區是一名致力為香港公眾服務的年青人。

彭強調當日集會和平進行，與黃之鋒及周庭案例大有不同，並無混亂或暴力情況發生，本案控罪較為輕微。彭續指，區在和平集會中的表達和言論自由仍受保障，希望法庭考慮判處非監禁式刑罰；若判監無可避免，亦應為短期監禁。

夏博義引案例指判罰款及囚4周 重申本案比任何案例溫和

代表梁耀忠的資深大律師夏博義求情時指，控方所引用的黃之鋒與周庭案例，案情嚴重性遠超本案中梁所承認的明知而參與未經批准集結罪，又指若本案判處5年監禁的刑罰，比例上是過於嚴厲。夏博義續引梁國雄2012年案例，指與本案情況較為相近，該案上訴後終判處罰款和4星期監禁。惟夏博義重申，無一案例比本案的未經批准集結更溫和。

夏博義續指，梁耀忠只是單純參與一個絕對和平的集會，由始至終都是和平及有序遊行，又指梁不可能有份參與組織一個如此非一般大規模的集會。他又提出兩方面的考慮，指當天交通有受阻情況，包括有港鐵站關閉，而當日遊行路線為多年來合法遊行的慣常路線。

夏博義強調梁不止有良好品格，更畢生致力為公眾服務，包括幫助有特殊學習需要的學生、爭取勞工及長者權益等。夏博義最後提到在2019年7月1日，梁站在試圖闖入立法會的示威者的面前，最後遭示威者粗暴拉走，可見他一直深信法治，懇請法庭輕判。

【案件編號：DCCC536/20】

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