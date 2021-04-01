西環中聯辦毗鄰的均益大廈3期B座，日前再有居民無源頭染疫，經港大微生物學系講座教授袁國勇等專家視察後，政府周三（31日）撤離與確診者住同座向單位的2樓以上居民到隔離營，包括中西區區議員葉錦龍。惟葉在Facebook專頁透露，當晚他與其他居民登上往隔離營的巴士之際，前年於區議會選舉落敗的民建聯楊學明，卻邊笑邊大叫葉「入到去要生生性性做人」；另一名民建聯社區主任劉天正，亦在旁大聲譏笑。

葉錦龍於帖文斥責2人侮辱受影響住戶、所有確診者和因政府政策而須強制檢疫的人，如同影射「政府的抗疫隔離等同懲罰性監禁」，亦影射「所有於懲教院舍的人等同染疫」，其心可誅。葉又直斥2人是全國港澳研究會理事田飛龍口中的「忠誠的廢物」，不但不在場幫助協調須隔離的居民，還侮辱理應為服務對象的街坊。葉重申自己隔離期間，會繼續與同事為香港人努力工作。而楊學明周三晚上在Facebook，則貼出黨友在場「視察」的不同相片，並附上「#同心抗疫」hashtag。

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