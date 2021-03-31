【煽動案】

【本報訊】人民力量副主席「快必」譚得志被指去年多次擺街站及遊行期間，引發他人憎恨和藐視政府，被控發表煽動文字等罪。快必昨原本向區域法院申請終止聆訊，惟辯方表明冀法庭先處理區院是否有司法管轄權審理申請，指根據國安法及本地法例，煽動罪只能轉介高院審理，質疑控方申請轉介本案至區院的做法無效。律政司反駁指今次申請不用顧及國安法，申請轉介案件時已滿足法例要求。國安法指定法官陳廣池於下周五宣佈決定，其間快必繼續還柙。

戴啟思提國安法非港人草擬

辯方資深大律師戴啟思指，根據終審法院就黎智英保釋案頒下的判詞，煽動罪屬於國安範疇罪行。國安法第41條列明，涉及危害國安罪行的審判應以公訴程序進行。戴啟思續指，根據《裁判官條例》第88條及附表2，煽動罪只能移交至高院審理，質疑裁判法院轉介本案至區院的決定無效。

戴啟思陳詞其間一度提及國安法並非由香港居民草擬，陳官聞言反駁謂，無論國安法在中國抑或是在香港草擬，都與案件無關，明言不接受戴啟思所言為事實陳述。陳官又質疑戴啟思發表政治陳述，直言尊重他是資深大狀及前大律師公會主席，也是業界翹楚，但希望他陳詞時聚焦於法律層面，不要提及無關聆訊的事。

律政司高級助理刑事檢控專員周天行回應指，處理今次申請時不用理會國安法，並指煽動罪本身只屬於簡易程序罪行，故此《裁判官條例》中有關罪行只能移交高院的附表並不適用。

周亦指，快必面對的舉行或召集未經批准集結罪、煽惑他人參與未經批准集結罪，以至及後被加控的串謀發表煽動文字罪，都是可公訴罪行，但並非必須移交高院。

案件編號：DCCC927、928、930/20