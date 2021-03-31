【本報訊】早前盛傳有央企收購的「香港01」、其母公司南海控股公佈去年業績，疫情肆虐下影院業務受到嚴重打擊，導致集團股東應佔虧損擴大3.06倍，至22.81億元，每股虧損3.32仙，不派末期息。

2月裁40員工

南海控股雖然在內房收益入賬下，營業額增長7.4%，至100.11億元，惟影院業務去年虧損按年增長2.27倍，至28.42億元。期內獲香港政府保就業等資助約4,434萬港元，內地亦有撥款約1.42億港元資助其影院經營。根據年報顯示，代表香港01及多維傳媒的新聞傳播業務（前稱新媒體、互聯網生活平台分部），雖然來自外部收入不斷提升，去年收入更增長14%，突破一億元，但去年虧損仍達到2.88億元，按年降25.7%，香港01成立至今近六年，一直未能轉虧為盈，累計分部虧損已逾16億元。

香港01在2015年6月註冊成立，屬於南海控股旗下，次年網站及周報正式運作，並自我定義為「倡議型媒體」，口號是「是時候改變了」。至於人手方面，高峯時期一度有多達逾800名員工，惟今年2月突然遣散逾40名營運部門及後勤人員，據昨日公告指，其正式員工仍有780人。