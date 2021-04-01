5歲女童疑遭虐待致死案，生父及繼母被控謀殺罪，繼母母親亦被控虐待女童及其胞兄。控辯雙方早前舉證完畢，代表第三被告繼母母親的大狀今於高等法院結案陳詞指，繼母母親工作忙碌，每天晚上9時多才回家，未必知道日間發生在兩童身上的事。即使她知道案發情況，亦不代表她有刑責。對於三名小童來說，第三被告仍然是一個關心及愛護孩子的外婆。

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童X的親父及繼母均否認謀殺Z。第三被告為繼母母親，她一共被控四項虐兒罪，被指身為負有管養及照顧責任的人，虐待及忽略X及Z。Y則為繼母的親生女。

代表第三被告的大狀潘志明陳詞指，雖然她是涉案單位的業主，但不代表她負有管養責任。第三被告每周需工作6天，晚上9時半才回家，故其女兒及女婿從未依賴第三被告照顧X及Z。她晚上回家後，亦未必知道兩童於日間發生的事。

辯方：第三被告是一個關心及愛護孩子的外婆

繼母的短訊顯示，第三被告會與兩童講道理。雖然Y曾供稱看見第三被告打Z的手掌，但繼母於短訊形容力度「似搲痕」。Y又指於2017年平安夜，看見第三被告脫掉X及Z的褲子，以藤條打他們數分鐘，但其後Y卻改口指當天從未看見第三被告打兩童。辯方指小朋友有其演繹方式，故導致Y的證供前後不一。

第三被告亦被指讓X及Z瞓睡袋，但她有給予兩童足夠的衣物。她亦有嘗試伸腳阻止女婿以藤條打X，又阻止女婿懲罰X抄寫。

另外，第三被告的母親於案發期間因肺癌而過身，導致她狀態欠佳，其後患上情緒病，需求醫服藥。大狀總結指，第三被告知道案發的情況，不代表她有刑責。對於三名小童來說，第三被告是一個關心及愛護孩子的外婆，屬無罪清白之人。

控辯雙方已經完成結案陳詞，法官黃崇厚表示將於下周三向陪審員讀出案情摘要及證供。

【案件編號：HCCC28/20】

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