本港武漢肺炎疫苗接種已到第34日，亦是第二劑中國科興滅活疫苗開打的第6日。至周三（31日），累計7,800人未打第二劑科興；累計甩底率15%，較周二累計14%，再擴大1個百分點。單計周三有2,100人甩底，單日甩底率18%。另外，周二有3人打首劑科興後不適送院，2人本須留院，但1名針後出疹的38歲女不遵從醫生勸告，自行出院。

第2針甩底率 由14%擴至15%

政府公佈，累計已接種約505,000劑武肺疫苗，約461,000人打第一劑，其中約309,700人打第一劑科興，約151,300人打第一劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

而第二劑科興開打踏入第6日，累計約44,000人完成第二劑。對比第一劑開打第6日累計51,800人接種，即至本周三累計約7,800人甩底未打第二劑科興；累計甩底率亦高達15%，較周二累計14%，再擴大1個百分點。

至於首劑科興開打的第6日、3月3日，單日有11,700萬人打第一劑。然而至本周三、第二劑科興疫苗開打的第6日，只有約9,600人接種第二劑，即單日約2,100人甩底，單日甩底率18%。

截至周三晚上8時的24小時內，共有約5,100人接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在8間社區疫苗接種中心接種，另外約1,800人透過私家醫生及診所接種。

而周三單日約有約9,600人接種第二劑科興疫苗，當中約3,900人在社區疫苗接種中心接種，餘下約5,700人則透過私家醫生及診所接種。社區疫苗接種中心的接種率約94%，甩底率維持6%。

3女針後送院 2須留院

此外，周二有3人接種科興後不適送院，2人本須留院，但1名針後出疹的38歲女不遵從醫生勸告，自行出院。該女子接種首劑科興疫苗後，感到暈眩和痕癢，有出疹及敏感，下午6時50分被送往瑪嘉烈醫院，雖情況穩定，但須留院。惟她不遵從醫生勸告，自行出院。

另一名53歲女子接種第一劑科興疫苗後胸口痛，下午5時51分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，但要留院觀察。至於一名41歲女子接種第一劑科興疫苗後，感到喉嚨不適，下午5時53分被送往基督教聯合醫院，情況穩定，經治療後已出院。

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