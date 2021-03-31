【本報訊】百佳超級市場網站前日系統故障，嬰兒用品類產品突然出現大幅折扣，買滿200元加50元運費，即減200元。優惠瞬即在媽媽群組瘋傳，大家爭相搶購至缺貨。惟當晚顧客陸續收到百佳電郵指系統故障，相關定單將取消並安排退款，大批顧客不滿，大鬧「嘥時間」。百佳昨致歉並補鑊，稱會送出50元電子禮券，惟受影響顧客要本月4日或之前再次消費。

受影響的郭太稱前日下午4時許，收到WhatsApp媽媽群組通知，指於百佳網站買嬰兒產品，獲「嬰兒產品$200折扣」優惠。有家長買兩包紙尿片，原為229元，加運費50元共279元，優惠下只需付79元。郭太隨即加入掃貨，兩小時內落單18次，主要是尿片、奶粉和濕紙巾等，共買了5,419.9元貨品，折扣後只需付1,819元，慳足3,600元。

系統故障 送50元禮券補鑊

惟至傍晚，有家長在群組指「佢（百佳）話今日減$200嘅單會全部Cancel（取消），係佢哋系統有Bugs（故障）。」亦陸續有媽媽收到百佳發出的取消訂購電郵，指會安排於四周內退款。郭太批評：「嘥時間，咁大間公司，兩個鐘先知！個個要湊仔，好忙㗎！」

百佳昨解釋，網店系統前日下午故障，部份推廣無法如常進行，已即時修復問題，對受影響顧客致歉，已安排送贈面值50元電子禮券，但要求顧客4月4日或之前再次下單。惟百佳沒回應事件涉及多少定單及款項。