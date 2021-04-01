為民主派初選設計系統及籌組義工香港民意研究所（民研），去年7月遭警方搜查。民研主席鍾庭耀今交代現況，指民研律師團隊仍正與律政司就被搜資料中有否存有新聞材料進行討論。鍾又稱，為令市民對民研調查感安心，會將資料保存期限由6個月縮減至3個月，但強調民研不會停止選舉調查及研究的工作，「如果我哋咁容易放棄，我哋點叫香港人唔好放棄呢？」

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀今聯同副行政總裁鍾劍華發表兩篇聲明。首篇聲明以4點交代民研團隊會奉公守法、繼續秉持科學及民主精神，進行獨立研究，彰顯大眾聲音、研究所會隨香港的社會政治環境變化檢討並修訂其研究方法，及鼓勵成員續在《基本法》保障下自由表達意見。

與警隊「互動」惹資料安全疑慮 決意修改保密政策

鍾庭耀稱，由於民研團隊過去一年與警隊的「互動」，或令市民對民研團隊處理資料的方或感憂心，故即日起更改民研的研究資料保密政策，將相關民調資料的保存期限由6個月縮減至3個月，他坦言這對團隊而言是很大犧牲，但希望能減低市民的不安。

鍾又稱，雖然本港選舉制度將有大規模改變，但民研仍會以一貫方針，以公開透明方式進行並發佈選前研究、滾動調查及選舉日民調。他又稱，民研團隊會未來3個月會檢討和重新發展各方面業務，以制定未來發展策略，但團隊會堅持進行民調及研究至最後一刻，「如果我哋咁容易放棄，我哋點叫香港人唔好放棄呢？」

鍾劍華憂鍾庭耀遭亂扣帽子「勾結外國勢力」

而鍾劍華則表示他相當擔心鍾庭耀會遭人亂扣帽子，擔心其世界民意研究學會副會長的身份會被視為「勾結外國勢力」。他表示，現時香港紅線處處，公信力低成疑的民調亦不時出現，他希望市民能分辨出「邊啲係真神，邊啲係假鬼」，團隊則會盡力「緊守崗位、常存盼望」，「假如避無可避，惟有坦然面對。」

兩人的另一篇聲明則交代民研辦公室去年7月被警方搜走及檢走資料一事。聲明指，目前民研律師團隊正與律政司討論訂立「共同檢查被檢取物品」之規程，民研不同意警方當時獲授權檢取新聞材料，惟律政司不同意，雙方暫時同意在得出被搜資料中有否存有新聞材料的結論前，暫不開封及不搜視相關資料。

鍾庭耀最後亦稱，民研的灣仔辦公室將於本月底停運，日後運作及記者會悉數轉移至黃竹坑的總部。他指此舉是基於黃竹坑辦公室有所擴充而作出，不涉財政壓力。

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