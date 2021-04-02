一批供港的BioNTech復必泰武肺疫苗早前出現包裝問題，港府隨即煞停接種計劃，至昨日宣佈下周一（5日）恢復接種。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在港台節目表示，即使最終證實包裝有瑕疵的疫苗，其功效及安全性不受影響，惟仍會影響市民對疫苗的信心，認為藥廠應就事件致歉。他又建議，藥廠應負上責任，盡快運走目前仍被封存的2批疫苗，以騰空雪櫃安放新一批到港疫苗，否則或影響本港接種計劃的流程。

崔俊明指，包裝出現瑕疵是藥廠疏忽造成，質疑藥廠測試未夠嚴謹，亦無預料藥樽膠塞在攝氏零下70度的極低溫情況下會收縮彈性，致金屬環未能扣緊樽蓋而鬆脫。惟崔又表示，具經驗的藥廠一般在疫苗出廠前會進行多次挑戰性測試，確保疫苗包裝在各種不同環境下都不受影響，當中過程相當嚴謹，故認為藥廠毋須就今次事件更改疫苗包裝設計。

何栢良相信康復者打1劑BioNTech已有足夠抗體

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，BioNTech藥廠指其疫苗對12至15歲少年的效果非常好，臨床數據亦顯示在接種半年後，疫苗有效率仍維持逾9成。他個人估計，BioNTech疫苗的效果可維持半年至1年，惟能否達至2年則有待更多數據證實。

何栢良又指，相信曾受感染的康復者僅需接種1劑BioNTech疫苗，其抗體水平已被其他接種2劑的人士「有過之而無不及」；至於科興疫苗，他就指藥廠未有發表相關數據，故暫時不建議康復者接種。

變種輸入比例倘升 應考慮暫停逗留菲律賓者入境

何栢良又指，本港過去10日新增的武肺個案，明顯有較多屬輸入個案，主要由東南亞國家到港，加上菲律賓近期疫情大反彈，較多當地入境本港的人士確診屬正常。他建議政府分析菲律賓疫情，並了解當地檢測是否可靠，同時逐一分析近兩個月由當地輸入本港的個案，若帶變種病毒的個案比例上升，則須考慮暫停讓曾逗留當地人士入境本港，直至當地疫情明朗。

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