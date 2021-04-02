12港人案被告之一、「香港故事」成員李宇軒被遣返至香港後，其家人一直無法探望他或知悉其身處位置。由李宇軒胞妹開設的Facebook專頁「Andy is Missing」今早（2日）發文稱，家人終於與李取得聯絡（we’re finally receiving communication from Andy），但他們仍須更多時間消化資訊，未有透露李現時的情況。

關注李宇軒去向的Facebook專頁「Andy is Missing」今早約9時發文稱，李的家人終於與李取得聯絡（we’re finally receiving communication from Andy），感謝市民關注事件。但帖文續指，家屬現時須更多時間消化資訊，未有透露李現時情況。《蘋果》已就事件分別向李宇軒胞妹、警方及懲教署查詢，正待回覆。

李宇軒自上月22日從大陸被押解抵港後，去向一直未明。李的家屬連日來向懲教署總部、警方等多個部門查詢，惟均不得要領。《蘋果》其後獲悉，李正在小欖精神病治療中心還柙，並由院所內俗稱「神秘組」的懲教人員看管，他須被單獨囚禁。惟懲教署及警方一直拒絕證實有關消息。

李所涉及的3宗國安案件早前亦陷入「官派律師」疑雲。一名叫羅達雄的大律師早前代表缺席聆訊的李出庭，惟李的家屬稱對事件不知情。羅達雄所屬的大律師事務所昨（1日）發聲明，稱對傳媒指控羅是「官派律師」一事深感遺憾，又指《國安法》屬於全新的法律體系，處理上必須要有超乎正常的謹慎，羅無責任向傳媒甚至李的家人透露詳情。

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