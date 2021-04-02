近日武肺疫情放緩，復活節長假期首日東涌市中心上午已逼滿人潮。有前往梅窩的市民在烈日下輪候巴士近1小時，欲即場購票乘搭昂坪360纜車的人士則要等1.5小時才能購票。不少人稱不懼疫情，「冇可能困住喺屋企㗎嘛！」

早上11時，昂坪360纜車站已出現人龍，已網上訂票者可以排隊入內換票，想即場購票的話則要先取籌號，並以手機掃籌上的QR code，待顯示排到後才回到站內購票。

蘇小姐和女兒約11時半抵達東涌纜車站，職員告知取籌後要等1.5小時，她稱屬意料之內，認為可接受。蘇稱打算利用難得的長假期帶女兒多外出，未來幾日或會到大澳，「唔驚（疫情），個個戴晒口罩好安全」。

張先生與家人已事先訂票，亦輪候了1個多小時。他稱今日會稍遲才食午飯，以盡量避開人潮，但稱「擔心？有咩好擔心呀？可以擔心咩啫，天嘅嘢嚟㗎嘛！」

往大澳巴士逾百人排隊

東涌巴士總站則出現長長人龍，往大澳的11號巴士有逾百人排隊，人龍亦一度延伸至巴士站外。李先生與女朋友張小姐打算趁連假到大澳「行吓、食吓嘢」：「盡量去啲少人啲嘅地方，行遠少少……其實都冇得驚咁多，冇可能困住喺屋企㗎嘛。」李稱人多但巴士班次密，相信不會等太長時間。

往梅窩的3M巴士站中午亦有逾百人輪候，龍尾一度沿達東路延至東涌纜車站橋下。穿行山裝束的劉先生和陳先生稱排了45分鐘仍未能上車，「有預多人，但預唔到咁多人！」劉稱有見近日確診數字下降，故趁長假期外出，「郊遊吓，叫做呼吸吓新鮮空氣」。

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