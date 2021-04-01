【47子被控】

【本報訊】47人因參與民主派初選被控違反港區國安法，起初15人獲總裁判官蘇惠德批准保釋，卻遭律政司「追殺」，要求高等法院撤銷當中11人的保釋。國安法指定法官杜麗冰其後批准黃碧雲及鄭達鴻保釋，但拒絕伍健偉的申請，昨頒佈書面理由。判詞引述辯方指黃沒簽署「墨落無悔」聲明書，更因不支持攬炒而遭譏笑，鄭則已退出公民黨及政界，影響力有限；惟杜官認為伍健偉有決心推動港獨，或繼續危害國家安全，故拒絕他保釋。

判詞引述律政司的覆核理據，指三人去年參與「35+」民主派初選，企圖奪取議會控制權，並以否決財政預算案為手段，迫使行政長官下台。若非選舉因疫情而押後，上述計劃早已付諸實行，認為沒足夠理由相信他們保釋期間不會再作出危害國安的行為。

大狀指黃獲政府信任

律政司指出，黄碧雲參與初選並簽署初選同意書，意圖操控選舉。惟資深大律師夏博義反駁，黄沒簽署「墨落無悔 堅定抗爭」網上聲明書，立法會紀錄亦顯示她多次支持政府議案；黃一直是監警會及中大校董會成員，去年獲邀加入延長任期的立法會，顯示她獲政府信任。

鄭達鴻被律政司指控因要求外國介入港區國安法，去年遭選舉主任取消立法會議員的參選資格。資深大律師潘熙反駁指，鄭有強烈本地聯繫，他回覆選舉主任時已表明會遵守港區國安法；並謂鄭的政治生涯短暫，已退出政界，從此單打獨鬥，沒足夠影響力危害國安，重犯機會低。

杜官考慮相關資料及陳詞後，認為有足夠理由相信黄、鄭兩人不會繼續危害國安，故駁回律政司申請，批准兩人保釋。

律政司稱伍長期參與社運

伍健偉則被律政司指控除了參與初選外，亦曾公開表達其提倡港獨及分裂國家的決心，加上他有強烈政治聯繫及長期參與社運，故反對他保釋。資深大律師彭耀鴻指，立法會選舉被押後，伍沒重犯機會。此外，雖然特區政府及中聯辦去年曾警告指初選或違反國安法，但說法不清晰，亦沒解釋理由。

杜官最終認同律政司的說法，伍的言行顯示他有決心推動港獨，沒足夠理由相信他不會繼續危害國安，拒絕讓伍保釋。同案47人之中，至今只有11人獲准保釋，其餘被告須還柙至下月31日再訊。

案件編號：HCCP110、113、117/21