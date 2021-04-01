【本報訊】區諾軒與梁耀忠於案件首日開審已分別認罪，代表律師昨求情時均提到二人一直致力為香港公眾服務，其中區更在日本修讀博士課程期間回港受審，可見他負責任及有誠信，並強調當天的集會和平非暴力，盼法庭輕判；梁則曾企圖阻止示威者闖入立法會，反映他一直深信法治。

區諾軒已承認共兩項組織及明知而參與未經批准集結罪，資深大律師彭耀雄代其求情時表示，區及早認罪，更在日本讀書期間返港受審，並形容區是一名致力為香港公眾服務的年輕人。彭強調當日集會和平進行，沒有混亂或暴力情況發生，望法庭考慮判處非監禁式刑罰；若無可避免判監，亦應為短期監禁。

梁耀忠稱曾圖阻示威者闖立會

梁則承認明知而參與未經批准集結罪，另一項組織未經批准集結罪則獲存檔法庭，不予起訴。代表梁的資深大律師夏博義求情時指，梁當日單純參與一個絕對和平的集會，全程「齋行」，亦不可能參與組織如此大規模的集會。

夏又指當天曾有港鐵站關閉，集會人士須另覓路線離開；遊行路線亦為多年來合法遊行的慣常路線，故相信對交通負荷不大。

夏博義強調梁不止有良好品格，更畢生致力為公眾服務，包括幫助有特殊學習需要的學生、爭取勞工及長者權益等。夏最後提到在2019年7月1日，梁站在試圖闖入立法會的示威者面前，終遭示威者粗暴拉走，可見他一直深信法治，懇請法庭輕判。

法官胡雅文將二人判刑同樣押後至4月16日，其間梁以原有條件保釋，不得離港；區雖於本案獲保釋，惟他另因牽涉四十七人串謀顛覆國家政權案被還柙，及後因大聲公襲警案正服刑。