旅遊業界早前主動向政府提出，讓業內人士到社區疫苗接種中心協助中心運作。旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人、旅遊業議會名譽顧問胡兆英今早在港台節目表示，旅遊業從業員最快下月1日起會分別去到24間疫苗中心，負責接待、行政等工作，包括覆核到場市民是否已預約接種、分別安排市民到輪候區及休息區安坐、簡介接種前須知及確認市民已清楚詳情等。他強調，相關工作與旅遊業人士日常工作相若。

胡兆英指，所有到疫苗中心工作的從業員每月可以在中心工作8至14日，相信可迎合失業或正放無薪假的從業員，薪金亦足夠他們養家活兒。為減輕員工的交通費和方便統計，胡指他們會盡量安排從業員原區就業，從業員亦只可選擇於其中一間疫苗中心工作。胡續指，從業員對計劃反應熱烈，相信會有6,000至7,000人報名參與。

安排3.5日有薪培訓

胡兆英表示，政府為求「穩陣」，將安排3.5日有薪培訓予準備到疫苗中心工作的旅遊業從業員，培訓時薪達每小時100元。胡續指，在資歷方面，為應付相關的文書工作，他們要求中心主任須大學畢業、有7年工作經驗，副主任亦須文憑畢業、有5年工作經驗；而登記員一職，他們就按學歷分為3個等級，中五畢業、會考英文及格，或5年工作經驗。

胡表示，由於前線從業員如導遊及領隊，未必可寫出個人工作經驗，故他們只要持有效導遊證即可申請這份工作。被問到他們是否需要有醫學或急救知識，胡回應指，他們只負責接待及登記工作，若市民有任何醫療上的問題，會由現場的醫療團隊負責解答。

對於早前有旅行社倒閉，會否優先聘用失業較長時間的從業員，胡兆英表示，他們是公平公開招聘，只要有2年從事旅遊業的經驗，不論近期或過往有相關經驗均可申請工作，同時亦不論他們正在放無薪假或是已被遣散，會有一個委員會負責面見應徵人士。胡兆英指，由於旅遊業界已冰封一整年，很多業內人士目前均有失業或就業不足的情況，相信不論酒店業界、旅遊業界、領隊導遊等都會對此工作感到很大興趣，冀於過度期內有一份穩定收入，捱至旅遊業復蘇的日子，而胡亦希望透過計劃保留人才在旅遊業內，一旦重新通關，相關從業員即可重投本業，將海外旅客帶至本港。

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