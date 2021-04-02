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疫苗接種︱旅議會料7,000旅業員工應徵打針中心「筍工」

35分鐘前
胡兆英今早表示，旅遊業從業員最快下月1日起會分別去到24間的疫苗中心，負責接待、行政等工作。資料圖片

旅遊業界早前主動向政府提出讓業內人士到社區疫苗接種中心協助中心運作。旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人、旅遊業議會名譽顧問胡兆英今早在港台節目表示，旅遊業從業員最快下月1日起會分別去到24間疫苗中心，負責接待、行政等工作，包括覆核到場市民是否已預約接種、分別安排市民到輪候區及休息區安坐、簡介接種前須知及確認市民已清楚詳情等。他強調，相關工作與旅遊業人士日常工作相若。

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胡兆英指，所有到疫苗中心工作的從業員每月可以在中心工作8至14日，相信可迎合失業或正放無薪假的從業員，薪金亦足夠他們養家活兒。為減輕員工的交通費和方便統計，胡指他們會盡量安排從業員原區就業，從業員亦只可選擇於其中一間疫苗中心工作。胡續指，從業員對計劃反應熱烈，相信會有6,000至7,000人報名參與。

安排3.5日有薪培訓

胡兆英表示，政府為求「穩陣」，將安排3.5日有薪培訓予準備到疫苗中心工作的旅遊業從業員，培訓時薪達每小時100元。胡續指，在資歷方面，為應付相關的文書工作，他們要求中心主任須大學畢業、有7年工作經驗，副主任亦須文憑畢業、有5年工作經驗；而登記員一職，他們就按學歷分為3個等級，中五畢業、會考英文及格，或5年工作經驗。

胡表示，由於前線從業員如導遊及領隊，未必可寫出個人工作經驗，故他們只要持有效導遊證即可申請這份工作。被問到他們是否需要有醫學或急救知識，胡回應指，他們只負責接待及登記工作，若市民有任何醫療上的問題，會由現場的醫療團隊負責解答。

對於早前有旅行社倒閉，會否優先聘用失業較長時間的從業員，胡兆英表示，他們是公平公開招聘，只要有2年從事旅遊業的經驗，不論近期或過往有相關經驗均可申請工作，同時亦不論他們正在放無薪假或是已被遣散，會有一個委員會負責面見應徵人士。胡兆英指，由於旅遊業界已冰封一整年，很多業內人士目前均有失業或就業不足的情況，相信不論酒店業界、旅遊業界、領隊導遊等都會對此工作感到很大興趣，冀於過度期內有一份穩定收入，捱至旅遊業復蘇的日子，而胡亦希望透過計劃保留人才在旅遊業內，一旦重新通關，相關從業員即可重投本業，將海外旅客帶至本港。

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