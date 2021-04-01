曾被視為民主黨明日之星的區諾軒現年33歲，關心社會事務超過10年，同時在學術上鑽研選舉制度，並參選實踐政治理念，惜在今非昔比制度內踩中政權紅線，更成為階下囚。

深耕細作成區選票王

2005年六四集會是區諾軒認識政治的起點，入讀中大政治與行政學系後，在學生會出任內務秘書，時任中大校長劉遵義是全國政協，向董建華頒發博士榮譽等備受批評，觸發區與同學成立「劉遵義施政監察」。2009年，區畢業後加入民主黨，兩年後辭任中大助教參選區議會，由於在日本留學時見識當地議會力量善用權力為民眾謀福祉，又在已故民主黨觀塘區議員歐玉霞的選區成長，看到歐緊貼街坊求助連任多年，內心埋下服務地區的種子。

棄學從政，區曾向家人許諾不連任三屆，之後重返學界工作。他與當時的黨友羅健熙在鴨脷洲深耕，2011年分別勝出區選利東一及二選區，四年後連任，區成南區票王，但屬進步派的他2017年因路線分歧退黨。他後來挑戰立法會，2016年出戰批發及零售界不敵自由黨邵家輝；2017年港島區票王羅冠聰被DQ，周庭亦被DQ補選資格，區頂替上陣擊敗新民黨陳家珮，周庭及後選舉呈請勝訴，法庭裁定區非妥為當選，喪失議員資格。

區近年被政權追殺，先被控2019年5月立法會辯論《逃犯條例》修訂時違權力及特權法妨礙會議；同年7月他在旺角調停反送中衝突，被控「大聲公」襲警罪成，原判社服令但遭律政司覆核刑期改囚九周，同時因協調民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪，還柙至今。區曾說最大心願是完成東京大學博士課程，惟官司纏身令他預期難以「重回教書的路」。

■記者袁楚雙