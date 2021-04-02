本港武漢肺炎疫苗接種已到第36日，亦是第二劑中國科興滅活疫苗開打的第8日。周五（2日）僅5,700人有接種第二劑科興疫苗，累計已有逾1.2萬人未打第二劑科興；累計甩底率17%。單計周五有4,400人甩底，單日甩底率高達44%。周五則有5,100人接種首劑科興疫苗。另外，周四有一名48歲男子打首劑科興後胸部不適送院，現已出院。

48歲男打第一針科興後胸部不適送院

該名送院48歲男子周四在林士德體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗，其後胸部不適，於下午7時47分被送往瑪嘉烈醫院，經治療後已經出院。

政府公佈，累計已接種約531,200劑武肺疫苗，約471,400人打第一劑，其中約320,100人打第一劑科興，約151,300人打第一劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

逾5.9萬人已打第二針科興 累計17%甩底率

而第二劑科興開打踏入第8日，累計約59,800人完成第二劑。對比第一劑開打第8日累計72,300人接種，即至本周五累計約12,600人甩底未打第二劑科興；累計甩底率17%。至於首劑科興開打的第8日、3月5日，單日有10,100人打第一劑。然而至本周五、第二劑科興疫苗開打的第8日，只有約5,700人接種第二劑，即單日高達約4,400人甩底，未有按時相隔28日接種第二劑科興，單日甩底率44%，創第二劑開打以來最高甩底率，累計甩底率亦同創新高，未知是否與復活節長假期首日有關。

截至周五晚上8時的24小時內，共有約5,100人接種第一劑科興疫苗，當中約4,800人在8間社區疫苗接種中心接種，另外約300人透過私家醫生及診所接種。

而周五單日約有約5,700人接種第二劑科興疫苗，當中約3,600人在社區疫苗接種中心接種，餘下約2,100人則透過私家醫生及診所接種。社區疫苗接種中心的接種率約95%，甩底率5%；約2,800人在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

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