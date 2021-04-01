【本報訊】九名民主派人士被控去年8.18參與或組織未經批准集結罪名成立，被告之一的李卓人表示，遺憾他們行使憲法給予的遊行權利，卻被判罪名成立，認為檢控是打壓，承諾會與香港人同行，直至重現應有權利及民主自由為止。另一被告何秀蘭亦對裁決深表失望，斥香港體制崩壞，但認為社會發展源自「有人夠儍、夠膽有夢想」，希望港人有勇氣有夢想繼續爭取自由，將香港社會推向民主化，維護自由法治。

三名被告李卓人、何秀蘭及梁耀忠昨早在工黨及職工盟等團體陪同下進入法院，其間高叫口號。李卓人開庭前指，20日的審訊令人重溫8.18集會的歷史意義，當日不只逼爆維園，更是逼爆全港島，令世界見到港人繼續堅持五大訴求。而警方由2019年6月起多次見到過百萬港人的遊行集會，8.18後「驚咗」，開始禁制港人遊行集會權利。

李寄語港人相信自己

李指港人在民主自由倒退的艱苦情況下，前路未明，寄語港人一定要相信自己，「終有一日我哋會成功，喺呢日未嚟到前，我哋燃點燭光，在黑暗隧道大家一齊睇到同行，相信我哋最後會得到勝利」。

梁國雄的太太陳寶瑩在判決前引述丈夫透過朋友於獄中傳出訊息，批評中共扼殺港人一向用以表達意見的「武器」—投票及大型公眾集會，其中港人和平集會的權利是否仍在，將視乎判決結果有否破壞《基本法》容許的集會權利。

至宣判罪成，除了黎智英、梁國雄及區諾軒因另涉國安法案件需還柙外，其他六名被告獲准保釋等候判刑。李卓人離開法庭時表示，遺憾他們行使憲法給予的遊行權利卻被判罪成，認為檢控是打壓，斥警方禁制遊行屬違憲，重申當日是和平非暴力的遊行。他並向香港人致敬，承諾會與香港人同行，直至重現應有權利及民主自由為止。

何盼年輕人續爭自由

何秀蘭亦對裁決深感失望，認為是關乎香港人言論表達自由，重申警方自2020年1月1日後已未曾批准遊行，香港人遊行權利被剝削，加上查冊等被禁，香港體制崩壞，仍有很多年輕人被控告，相信他們不會是最後一批被控告，但她希望以香港人的韌力和彈性，找到出路。

何又指出，社會的發展源自「有人夠儍、夠膽有夢想」，指香港人特別是年輕人，經歷兩年艱難日子，希望他們會有勇氣有夢想繼續爭取自由，將香港社會推向民主化，維護自由法治，要將香港變得更好，達到一個公義社會。她說雖然香港日漸制度崩壞，成為貪腐溫床，但相信港人會沉着團結，將香港帶向美好將來。

同被判罪成的何俊仁則直言對後果有心理準備，故心情「無咩特別」，但對判決失望，至於會否上訴要待團隊再研究。

反送中運動期間，林鄭政府不但漠視港人訴求，更縱容警暴，民陣擬2019年8月18日發起遊行，惟遭警方反對，只准民陣舉辦維園集會，當時參與集會人數逾170萬。