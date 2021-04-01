網上搜尋「臭罌出臭草」，聯想字即出現「梁耀忠」。1995年起從政36年，由立法局過渡至立法會後連續六屆參選未嘗一敗，這個曾因用此「名句」嘲諷特首小圈子選舉而成香港首個被逐議員的梁耀忠白髮依舊，昔日敢言抗爭卻成為今日屢被千夫所指的「逃兵」。雖然溫和路線不受年輕人歡迎，仍因紅線急速收緊，同樣成為被政權檢控的「罪人」。

立會選主席風波被「鞭屍」

原為教師、人稱白頭佬的梁耀忠出身草根，1978年成立「街坊工友服務處」，85年起當選葵芳區議員至今，95年再下一城，出戰「新九組」紡織及製衣界別成雙料議員，為勞工和弱勢發聲形象深入民心。

惟他扎根社區的「揼石仔」路線終難抵時代洪流，經歷2012年反國教及2014年傘運，梁一再被推到政治風眼，他與光譜拉得越來越闊的民主派走上分岔路。2016年立法會主席選舉風波，梁本以第二資深議員身份主持選舉，民主派議員質疑梁君彥未放棄英籍無資格參選，會議陷入混亂，梁耀忠突放棄主持離場，由建制派石禮謙頂上，令梁君彥順利當選。自此當梁君彥濫用主席權力，梁耀忠即被網民「鞭屍」。

去年梁宣佈參選卻表明無意跟從初選機制，最終街工退選，令這個1989年親上北京天安門聲援的老民主派正式告別議會。被政權檢控，梁沒選擇抗辯而在開審前認罪，判刑前他以「沒心情」為由婉拒訪問，第一代深耕細作票王最終能否逃過牢獄，仍是未知之數。

■記者呂麗嬋