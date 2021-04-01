【本報訊】民主黨胡志偉、尹兆堅及羅健熙等16名成員，去年5月遊行至中聯辦反對港區國安法，警方一度派出裝甲車在中聯辦門外戒備。最終16人被票控違反八人限聚令。案件昨原定預審，各被告改為認罪，裁判官林希維鑑於各人在審訊前認罪，可獲判罰寬減，判每人罰款4,500元。

胡志偉尹兆堅應訊

胡志偉、尹兆堅因涉民主派47人初選案，被控串謀顛覆國家政權罪正還柙，昨由囚車押送至東區裁判法院應訊。二人在犯人欄內向到庭的支持者點頭及揮手，餘下14名被告未有到庭，由律師代為答辯。

被告依次為民主黨現任主席羅健熙、副主席梁翊婷、成員陳欣兒、易承聰、洪駿軒、韓俊賢、周熙雯、莫嘉嫻、胡志偉、黃碧雲、尹兆堅、陳堡明、蘇逸恒、徐遠華、吳劍昇與馬旗，年齡介乎22歲至66歲。

案情顯示，民主黨去年5月22日發起遊行集會，由西區警署步行至中聯辦。隊頭包括羅健熙、胡志偉、黃碧雲、尹兆堅及吳劍昇，五人並排步行並持印有民主黨黨徽的橫額，其餘部份被告則手持標語牌，與前排相距約1.5米。

遊行隊伍行至干諾道西158A號，警方其間共發出三次警告，要求各人解散及離開均不果，遂將各被告包圍，採取檢控行動。當時限聚令的定額罰款為2,000元。

案件編號：ESFS500018-33/20