在港區國安法、港區選舉法雙重注血後，林鄭月娥復活了，「好打得」再上身。除下口罩的她，對着傳媒的鏡頭又是嘴藐藐，盡展語言偽術大師本色，質問記者為甚麼有特權，調侃民主派等同於不愛國的問題，自誇「我的管治團隊」有能力提高管治效能，一副下任特首捨我其誰的姿態。或許，無論能否連任，林鄭在香港管治史上的地位已超越董建華。老懵懂作為首任特首，只是香港首次回歸──主權移交、一國兩制的象徵，林鄭則以引爆反送中運動、引入國安法選舉法，完成了香港二次回歸──管治權移交、一國一制。只不知，有沒有誰會成為完成香港三次回歸──民心回歸的特首？

不是記者要特權 是傳媒有責任

新選舉制度出台前後，坊間特首跑馬仔的名單有增無減，只因國安法、選舉法猶如倚天劍、屠龍刀，讓特首只要閉着眼睛跟着中共的決定走，就可以穩袋500多萬元年薪，不只沒有街頭反抗、議會內沒有掣肘，連美加英歐也可以愛理不理，不用登門拜訪受罪，更不用看他們的臉色。於是，有想鹹魚翻生的，有永不放棄特首夢的，有想加官晉爵的，有想轉換跑道商而優則仕的，有自認後起之秀或被封黑馬的。

不過，爭取連任的林鄭具有天然優勢。她是國安法、選舉法這套組合拳的直接受益者。她不無得戚地說：「我本人跟我的管治團隊是香港治理效能的第一責任人，要是我們是沒能力，你給我怎樣完善的選舉制度，香港的治理效能都不能提高。」現在，有了國安法、選舉法，制度夠完善的了，當然是「我的管治團隊」大展拳腳的時候，是中共用舊班子證明一國兩制沒有變的時候。

林鄭政府的管理效能高不高？過去是，現在是，以後更加是中共說了算，香港報紙、電子媒體和網上對特區政府、官員的批評恒河沙數，又算得了甚麼？只能算是香港有新聞自由、言論自由的佈景板。而且，國安法駕到，煽惑鼓動仇恨特區政府及中央政府的大刑隨時侍候，記者還想有調查官員醜聞、批評政府的特權？

民主派愛國者定義 中共說了算

林鄭就禁止傳媒查冊說：「我看不到為甚麼記者要有特權——別人看不到的，記者要看到，這就視之為特權——香港任何人都沒有特權。」傳媒查冊不是出於記者個人需要或私人目的，而是行使傳媒監察的第四權，不是記者要特權，而是傳媒有責任。林鄭對此視而不見，故意混淆傳媒的公眾角色與記者的個人身份，實是居心叵測。前車可鑑，梁振英在任上、離任後，動輒向傳媒、記者、時事評論員發律師信的往績，恐怕很快就會由林鄭超越，甚至祭出國安法。

對輿論質疑新選舉制度是要趕絕民主派，林鄭就揶揄：「有時候我覺得你們這些問題是把民主派等同於『不愛國』，這對民主派非常不公道。」是誰把民主派等同於不愛國？又是記者？那麼，由民主派主導的現屆區議會，為甚麼被踢出愛國者治港的體制？在指鹿為馬的新時代，民主派與愛國者都由中共定義，龍門任搬，民主派愛不愛國、愛黨愛國者是不是民主派，還不都是由中共視乎需要說了算？新香港人、新民主派已經應時而生，不只切合中共香港特色的新民主選舉制度，也切合林鄭政府的管治新思維。

不過，說來諷刺，香港前三位特首，竟沒有一個做足兩屆十年任期的。董建華連任成功，但「腳痛」請辭；曾蔭權中途接棒，任期被吃掉近三年；梁振英任上雖被中共一再「充份肯定」，但在「ABC（Anyone But CY）」聲浪中被放棄尋求連任。林鄭如今自以為連任在望，言行招積，就算二度登上特首寶座，又能否坐到2027年？

李平

周一至周六刊出