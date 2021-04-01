【中共落鍘】

【本報訊】北京閹割香港民主選舉，美國駐港總領事史墨客表示，將來特首和立法會選舉的結果不會有意義，亦不能有公信力地代表香港人民意願，整個選舉方法大倒退。在國安法陰霾下，他承認有民主派人士對是否與美領事的會面，態度變得猶豫，相信他們是擔心被指勾結外國勢力。

史墨客昨接受部份傳媒訪問，談到近日北京修改香港的選舉辦法。他指日後所有人參選時也要遭到不清不楚（ill-defined）的「愛國者」審查，又表示日後的選舉結果不會再有意義（will not produce meaningful democratic results），既不包容，且不具能有公信地代表香港人的意願，選舉制度被根本操控。

嘆多元聲音堡壘淪陷

他形容過去一年對香港人而言十分艱難：「香港曾經是一個多元聲音的堡壘，有激辯有法治，但如今在這個城市的人，旅遊證件可以被沒收，有人因為參與和平示或者參與初選，被拘捕未審先囚。」對於美國會否推出類似英、澳、加等國的「救生艇」計劃，讓港人移美，他指美國國會現正審議相關法例，不作評論。

史墨客又批評，北京在港硬推港版國安法，本來聲稱是打擊一小撮人，實情卻剛好相反：「已有100人因為國安法被捕，寒蟬效應已籠罩整個香港，波及公民社會。國安法讓北京加強控制香港的保安和執法部門，內地國安亦可在港沒有任何監管下執法。」

他表示，北京向法庭施加政治壓力，大搞國安法法官名單、否認三權分立、指控宣判被控暴動罪被告無罪的法官有偏見、要求法官嚴懲反對派等。他又指，北京去年DQ四名立法會議員，又將立法會選舉押後，以逃避建制派大敗，香港的高度自治已被嚴重破壞，以往的政治多元性亦大幅削弱。

對於美國連番制裁香港和內地官員，被制裁者卻不以為然，史墨客拒絕回應有否更多制裁措施，只是指美國的制裁是要讓破壞香港高度自治的官員付上代價 ，以及展示美國支持港人的態度，美國會持續評估所有的選項和工具，回應香港高度自治受持續破壞。

指泛民猶豫見美領事

駐美領事以往會在香港與本地不同政治光譜的人會面，了解局勢。史墨客指，領事繼續與不同人士會面，可是部份民主派、公民社會的人士，對與領事會面有猶豫：「他們擔心被錯誤指控是與外部勢力勾結，我們已向北京和香港政府表明，拒絕美國有份參與本地政治動盪的指控。」