【本報訊】本港骨灰龕位長期供不應求，管理本港四個華人永遠墳場的華永未來五年將提供約88,000個新龕位，其中柴灣墳場約8,000個新龕位率先於本月中開始接受申請。另外周日便是清明節，華永會料疫情放緩下，掃墓的孝子賢孫較往年多，實施封路的將軍澳及柴灣墳場將有免費電動車接載長者、孕婦及傷殘人士。

華永會行政總監麥鉅然昨表示，將軍澳墳場將興建新骨灰樓，樓高六至七層，工程已完成設計並取得政府批文，料2024至2025年建成，分階段提供7.2萬個新龕位，是近年最大規模。荃灣和柴灣墳場今、明兩年亦將各有逾8,000個骨灰龕位建成；柴灣新龕位已取得完工紙，本月中接受申請。

他表示，將軍澳墳場今年底會推出第二個撒灰紀念花園服務，佔地1,060平方米，供逾4,800個撒灰位，當中逾2,600個為公眾人士撒灰位，1,500個供予捐贈眼部組織者和「大體老師」，600個為未滿24周離世的胎兒提供埋置或撒放骨灰服務的「寧馨園」。

清明安排電動車接載長者

據華永會公佈，柴灣墳新龕位今年4月12日至5月14日接受認購申請，包括1,683個普通龕位，收費2,600元；6,381個家族龕位，收費21,000元。先人須為在香港永久居住並有華人血統的人或其配偶或其子女，並已於今年5月14日或之前火化；龕位編配由抽籤決定。

清明節當日四個華人永遠墳場開放時間為上午7時至下午6時半。去年疫情嚴峻，清明掃墓人數顯著減少，麥預料今年掃墓人數會增多，籲市民避開正日掃墓，掃墓期間須戴口罩及縮短逗留時間。

將軍澳及柴灣墳場清明期間會封路，掃墓人士需步行上山。麥指兩墳場在清明會提供免費電動車服務，載長者、孕婦及其他行動不便人士。將軍澳墳場會安排三輛電動車，分別行駛墳場範圍內指定路線，服務日期為4月2至6日及10至11日，約每20分鐘一班。柴灣墳場會安排一輛電動車，服務日期為4月2至6日及11日，約40分鐘一班車，每班車載四人。有需要人士可電話預約或即場登記。