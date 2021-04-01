【送暖高牆】

昨天是愚人節，給牆內手足送暖的同時加送笑料，補說一個今年很多人說特別好笑的騙人故事，來自八個字：「一國兩制、高度自治」；雖然我們被騙多年，但我們對民主自由的追求，早成為忘不了的不死意識，深深相信始終會變真在某年某夕。趙家賢的黨友來信，提及八年前跟另一黨員，成為「我們仨」的好兄弟，同為民主民生事業打拼，趙家賢更是一直頑強地繼續努力；長毛多年的支持者慨嘆，香港選舉制度面臨翻天覆地大變後，不再是選賢與能而是選無可選；希望跟郭家麒做筆友的讀者，為對方現時身陷鐵窗之下覺得心痛和無奈。

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送暖高牆逢周一至五刊出）

我們仨

家賢：

早幾天facebook動態回顧了一張八年前你、我和雨龍在黨慶的合照，標題寫着：「我們仨永遠都是好兄弟！」

想當年我們仨在黨內不同崗位，為香港的民主民生事業而努力，但隨着香港的形勢日趨嚴峻，種種原因使我和雨龍都退下了前線，只有你仍頑強地繼續努力。

「民主是揼石仔的工作」一直是我黨的座右銘。你除了一步一腳印在地區上服務外，也見到你善用自己隨和的性格，以你的調解專業調和各區議會的選舉。雖不時聽到你呻協調困難，但最後也能一一解決。

自19年在電視直播看到你遭暴徒襲擊耳朵後，一直十分擔心你的安全，想不到轉眼間又因民主派初選案身陷囹圄，令人悲憤填膺，但我們能做的卻非常有限，感到非常過意不去。

我們仨都是有信仰的人，可以做的只能是每天為你祈禱，期望你能保重身體，平安度過。希望早日和你重聚，我們再去吃你最愛的德國豬手和黑啤！

立志

等待破曉時分

諸位值得敬重嘅英雄：

您們被暴政無理強奪自由，市民看在眼內而不能相助，大家都感到灰心絕望，但想起暴政正想以此磨滅眾人意志時，我們更加要振作起來，歷史上沒有一個暴政可以千秋萬代的，所以大家要更加珍惜愛護自己，盼望光明日子早日降臨！God Bless all of u！

Best Regards,

Shirley

多年過去，理想依然

毛哥：

本人是新界東居民及選民，在過去多年的選舉中，只要有閣下參戰，小弟必定把票投給你，全因佩服你的正直敢言和願意站在弱勢一方發聲。大約兩三年前，有幸和你於恆安港鐵站外相遇並傾談了數句，覺得你較早年銳氣稍減，但理想依然！

今天香港的選舉制度將面臨翻天覆地大變，極可能因不再是選賢與能而是選無可選了！本人不存影響社會的希冀，更缺乏改變卑劣人性的能力，只希望向我尊重佩服的正直之士說聲保重，並衷心多謝閣下為香港所付出！

KK

二零二一年三月

你們是香港人的動力

各位手足：

今次係我第一次寫信給你們，好想多謝你們為香港所付出嘅努力，成為香港人繼續活下去的動力！

我們必不忘記你們的付出，希望你們一生平安！

一個微不足道的香港人

光永遠照耀

身軀在牆內，精神仍在外！

光譜永遠照耀着你們，不要放棄，繼續堅持，黎明始終會來臨，撐你們各位手足

首要任務，保重身心

郭家麒先生：

你好，希望你在新環境尚能適應。

本人略有學識，深知不能學以致用是多麽的難受。你為了香港，最終要活於鐵窗之下，除了覺得心痛和無奈，都沒有甚麽可做了。

我信神，相信耶穌基督必有能力治癒一切的傷害。他容許如此的世代定必有其旨意，我們凡人只有有限的智慧和目光，未必能看透將來事態的發展。既然現在身不由己，那就逆來順受，讓神帶領你渡過難關吧！

希望你能接受我對你要求的一項首要任務：請保重身心健康！

之前並不認識你，只在電視見過你。希望由今天起和你做個筆友。如你願意，請回信，信中寫上我的筆名及電郵，及告知你的編號及還柙地點。及請告知一些你個人的事，讓我了解些你。

祝安好！

心存憐憫好公義，可惜力有不逮的

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