【本報訊】民陣8.18流水式集會案昨宣判後，李柱銘與黎智英等九名民主派人士被控組織及參與未經批准遊行全部罪名成立，引起國際關注。美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith） 形容判決令人感到非常困擾，反映以往港人擁有的自由受攻擊和脅迫。

史墨客昨接受部份傳媒訪問前數分鐘，剛好是8.18案宣判，九名民主派被告全被判罪成。史墨客回應判決時形容，結果令人感到非常困擾，因為涉案者也是參與和平示威，這不幸地與美國剛出爐的香港政策法報告所指出的趨勢一樣，即以往港人擁有自由和平表達政治意見、異見，如今卻被攻擊和脅迫。

歐盟表示極大關注

歐盟駐港辦事處對判決表示極大關注，表明會繼續留意事態發展。

「香港監察」組織主席兼英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）認為，裁決對香港民主運動是巨大打擊，罪成的都是非常受尊敬、國際知名而且是溫和派民主人士，絕非擁護獨立或倡議激進示威活動，又提到被起訴的黎智英已因國安法被關押幾個月。他指今次事件加上香港改變選制，反對派將受到很大限制。國際人權組織「人權觀察」全球倡議主任沃登（Minky Worden）形容，司法系統被用作武器，將德高望重的民主派議員及定罪，是香港另一黑暗日子。

台灣總統府昨就事件回應稱，將持續關注後續發展，並對於北京當局繼續侵害香港的民主及人權，限縮香港人民集會遊行權利的作為，表達高度遺憾和譴責。總統府發言人張惇涵再次呼籲北京當局，惟有與香港人民展開誠懇對話才能化解爭議，讓香港社會回歸平靜。他強調，民主的台灣會持續相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值。

行政院發言人羅秉成亦表示，聽到裁決消息感覺震撼也遺憾，希望大家一起繼續撐香港。陸委會發言人邱垂正回應稱，台灣政府對香港民主人士的際遇及情勢到如此嚴峻的地步，感到無比沉痛。他強調，即便當權者企圖在香港擴散寒蟬效應，也無法阻擋普世價值的大勢所趨。