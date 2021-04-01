教育局陸續向全港中小學派發內地國情教育書《我的家在中國》最新繁體版，列為輔助教材及局方中史常識問答比賽參考讀物。有歷史學者發現，書中「北京中學生梁帆」在聯合國兒童基金會活動中要求掛起中國國旗的內容，疑為假資料，質疑該書不適合作教材。另外，書中將三元里抗英事件描述為「驅狼記」，被質疑稱英軍為「狼」有失客觀。

記者 鄧力行

《我的家在中國》其中一冊《祖國生日快樂──國慶節》提到，1990年北京中學生梁帆應聯合國兒童基金會邀請，參加在荷蘭舉行的「世界兒童為未來」活動，當她看到50多國的國旗掛在賓館前獨缺中國，便向活動方人員說「一定要升起中國的國旗，因為我來自中國！」然後在她一再要求下，「幾經周折，鮮艷的五星紅旗終於高高飄揚在諾維克上空」。

歷史學者楊穎宇表示，經考證該故事最早官方版本出自2010年的《中國教育報》，但地點是廣場而非賓館前，網上流傳不同版本，有指主角名字為于瑩、身份是小學生、年份是1994年等等，「荷蘭諾維克」的網上搜尋結果亦全與此有關。他查考地圖和《外國地名譯名手冊》，找不到荷蘭有「諾維克」此地名，找來1990年聯合國兒童基金會報告，巨細無遺羅列當年活動，但也找不到有在「荷蘭諾維克」舉辦。

楊穎宇質疑，這套書的選材或並不嚴謹，載有假資料不知是有心還是無意，但若選材真確性成疑，當然不適合作教材，否則將假資料當真知識來教，「等於教學生2+2=5」。

該書另一冊《千年羊城 南國明珠──廣州》提及三元里抗英事件時，以「驅狼記」為標題，提及「狼襲廣州城」、百姓圍「狼」等，並兩度問學生「有甚麼感覺？」楊穎宇質疑，將英軍稱為「狼」有失客觀，卻反而對歷史背景鴉片戰爭隻字不提，亦沒提及清政府地方官曾嘗試勸退鄉勇，認為此書水平低於一般歷史教科書，學生在資料不全下兩度被問「有甚麼感覺」，易受誤導。

教育局派發的2021年繁體版，與《蘋果》早前檢視的2016年簡體版內容大致相同，惟《開住春天的列車──鐵路》一冊中有關香港菜園村的爭議整頁刪去；另在《血脈相連一家人──台北、香港、澳門》提及台北街道不少以中國地名命名，加入「會有香港的北京道、廣東道嗎？」。其餘主要為適應香港讀者的字眼修改，包括將「我們許多年輕人.....」改為「在中國大陸，許多年輕人……」，將「我國」改為「中國」等。

教育局發言人未有回應上述質疑，僅形容該叢書是「有質素的讀物」，適合作課外讀物和教學輔助材料，編者、編輯團隊和出版社可按專業操守和知識，參考不同資料以決定取材內容、編撰風格及詮釋方式，並適時更新。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！