李柱銘除了是香港執業大律師名冊中名列第一位的資深大律師，也被國際視為香港民主之父，大半生投身民主運動，多年來替不少社運人士辯護，想不到一場百萬人參與的流水式集會，令83歲李柱銘由為人辯護的律師變成犯人欄中的被告，他被捕後感嘆：「從中國角度來看，我是公敵；年輕人也不喜歡我，因我不贊同他們的目標。」身處夾縫兩面不討好，但他仍意志堅定，相信以對話及循序漸進方式追求民主，才是香港應走的路。

記者︰呂麗嬋

李柱銘中學入讀九龍華仁，考入港大讀英國文學，畢業後於1963年到倫敦攻讀法律，絕對是港英年代精英分子，但1980年李柱銘當上了大律師公會主席後，適值中英開始談判，他開始走向政途，當上法律界功能組別的立法局議員，1984年《中英聯合聲明》出爐，鄧小平提出一國兩制，接着進入《基本法》草擬階段，85年李柱銘獲邀加入基本法起草委員會，成了香港特區政府體制創建的參與者之一，也是北京眼中日後治港「才俊」。

不過，八九六四事件發生，李柱銘與民主派譴責北京屠城，成立香港支聯會支持內地民主，之後創立香港民主同盟（民主黨前身），黨綱要求平反八九民運，李柱銘與北京關係全面決裂，而作為「打國際線」始祖，李柱銘在回歸前後多次外訪，曾與時任美國總統克林頓見面，要求關注香港情況及支持香港民主，雖然他也曾游說國會議員支持中國加入世貿，但北京也視他為眼中釘，「名銜」離不開「漢奸」、「禍港四人幫」等，當他是反中亂港的大旗手。

弔詭的是，李柱銘堅持相信《基本法》、爭取「循序漸進」、以和平手法爭取普選目標，經30多年努力仍落空，新一代年輕人視他為「大中華膠」、政治上落後，但他近年在訪問中仍深信一國兩制若能落實，是在「無選擇之中」最能守護香港的重要資產，他在被捕後受訪時曾這樣說：「我不是贊成民主回歸，我是沒有選擇，接受了一國兩制。」

對於近年冒起的激進抗爭路線，李柱銘更是毫不含糊反對暴力抗爭，「如果你發動一場革命，然後徹底失敗，很多人會和你一起死。這對香港有甚麼幫助？」李柱銘在接受外媒訪問時如是說。

只是，「一國兩制」這四個字，在新香港下卻已成為「萬能key」，可以無限演繹，這邊廂當權者說愛國者治港是貫徹落實一國兩制的必要條件，那邊廂有人就反過來歸咎香港今日亂局，是未有切實執行一國兩制。難怪83歲李柱銘亦不諱言，有生之年未必看到民主來到中國，但不能因此「唔搏命做落去」：「我睇唔到唔緊要，個仔睇到，個仔睇唔到，就個孫睇到。」兩代民主派口中的鬥長命，大抵是這個意思。

李柱銘大半生爭取民主仍落空，依舊堅持以和平手法爭取民主，是他太實際還是不切實際？兩代人也許有不同答案，兩位挪威國會議員卻在香港亂局下，提名李柱銘競逐諾貝爾和平獎，認同他對香港民主運動的貢獻。