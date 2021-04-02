北京「完善」後的香港選制度，處處有角色衝突問題。特首間接委任的分區委員會等晉身特首選舉委員會，特首任主席的國安委又有份審查參選人資格。《基本法》委員會副主任譚惠珠指，若特首「預備」參選，便應避席國安委的相關討論，至於國安委不少委員本身為特首下屬的問責官員，譚則指若官員「明知你係特首都專登枉法咁就無得講，香港無得管㗎喇。」

譚：香港無得管㗎喇！

日後參選特首、選委會或立法會的參選人，會先被警方國安處審查，再由國安委判斷是否擁護《基本法》和效忠特區，最後由資格審查委員會確認。不過國安委由特首任主席，成員包括保3名司長及保安局局長等官員。

譚惠珠接受有線新聞專訪時說，「如果特首自己本身係預備去參選，係有利益衝突嘅話，咁（國安委）討論有關項目嘅時候，佢都可以考慮避席。」

料資審委只跟國安委決定行事

至於國安委仍有其他問責官員的問題，譚則表示，「如果你認為因為你係下屬，就明知你係特首都專登枉法咁就無得講，香港無得管㗎喇。」

譚又聲稱，國安委與國安處都是基於法律和事實去調查，「唔係基於對某一個人嘅忠誠。」她續指，由於資審委沒有調查職能和條件，相信很難提出與國安委意見書相反的意見，「相信絕大多數都係跟番國安委出嚟嘅決定行事」，並否認資審委形同虛設。

指選委會區議會分組被取消 因與官員對立

未來的選委會再沒有由市民選出的區議員互選產生的區議會代表，取而代之是由特首下屬、民政事務局局長管轄的民政事務總署署長委任的分區委員會、滅罪和防火委員會擔任。譚惠珠形容區議會分組被取消是「悲劇」，但原因是區議會「自己無做到區議會應該做嘅事，自我膨脹、同啲官員對立、搞政治，咁你仲擺喺選舉委員會？你點講得過去呀！」

她強指若果政府委任的人，其提出意見幫助到市民，這些人也是有民意的；至於民意基礎有多強？她說：「民總係有民嘅睇法嘅。」

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