73歲的吳靄儀是大律師，也是「法治未死」派中堅分子。她加入法律界前，是那年代的文青，中英俱佳，曾有「香江第一才女」稱號，於港大文學院修讀哲學系，並在同校修畢碩士。畢業後，經資深文化人詹德隆介紹，到英文報章《英文虎報》撰寫時事專欄，開展其英語時事評論事業，其後加入《明報》，至1988年任督印人，從政後以捍衞法治為己任。

記者：盧珮瑤

1983年，吳靄儀任廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員，認識《明報》創辦人查良鏞，於專欄中經常點評金庸的武俠小說，其後獲邀加入《明報》。吳其後到英國劍橋大學攻讀法學士，一邊擔任《明報》駐英國國會採訪香港前途談判的記者，回港後獲升為《明報》副總編輯。她1988年獲香港大律師執業資格，開展法律事業，之後亦成為前港督衞奕信任內中央政策組官方智囊。

吳靄儀從政之路屬她人生中重要時光之一。1995年以獨立人士身份參選立法局法律界功能界別當選，正式踏上議員生涯。2003年港府提出就《基本法》23條立法，吳靄儀作為立法會法律界代表，與余若薇、梁家傑、湯家驊等成立《基本法》23條關注組，外界更他們為「四大狀」，也間接促成2003年百萬人上街，其後港府擱置23條立法，《基本法》23條關注組改組為《基本法》45條關注組，爭取普選特首和立法會，2006年再變成公民黨。

議會內，吳靄儀屢能洞悉先機，2007年立法會審議《深圳灣口岸港方口岸區條例草案》，她發現草案中建議在中國境內推行一地兩檢，直指是為在港實施一地兩檢鋪路，結果一語成讖，最終成為高鐵一地兩檢的「參考例子」。2008年，吳靄儀再度連任立法會議員，至2012年終決定退下火線，由黨友郭榮鏗成功繼任其議席，正式卸下18年的政壇盔甲。

警方去年4月18日大搜捕，拘捕多名民主派人士，當中包括吳靄儀。她的兩項控罪涉及2019年8月18日的流水式集會，包括參與及組織未經批准集會及遊行，此乃吳靄儀首次被控，昨日更被判罪成。

重讀當年中英談判文件，當確定香港主權歸北京後，吳靄儀寫下《Now We Stand Alone》這篇受前政務司鍾逸傑青睞的文章，呼籲港人香港前途全靠自己，眼前是持久奮鬥：「不堅持，便退出！」她被捕後談到法治時，字字鏗鏘：「當法治係好危急嘅時候，你要walk out吖，定係stand and fight呢係咪？呢個就係我哋法律界人士最重要嘅精神。」對香港和法治的堅持，企得最穩，始終如一。