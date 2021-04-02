通識教育科將更名為「公民與社會發展科」，但未有將諮詢文件提及的「法治」、「社會治理」和「基礎建設」等重點，納入課程中的「綜合國力的提升」部份。重新冠名科目委員會主席劉智鵬今早在電台節目稱，因為課時考慮而有此安排，又稱這些內容牽涉國策，需要高層次觀察，或要花很多時間教學。對於教師憂慮，他形容今次改變如以往跑100公里，現在只要跑50公里，認為教師不是不掌握科目的知識。通識教育教師聯會前幹事羅潔玲反駁，今次改動是變成障礙賽，認為科目內容變化很大，教師需時備課，但未有教科書、考核指引，「唔係好清楚可以點備？」

劉智鵬：法治牽涉國策 需「高層次觀察」

下學年中四推行的公社科，其中一個課程主題「改革開放以來的國家」，未有提及「法治」、「社會治理」和「基礎建設」。重新冠名科目委員會主席劉智鵬表示，主要是基於課時考慮，希望3大課程部份可以比較理想地涵蓋。他稱，「法治」、「社會治理」和「基礎建設」牽涉國策，需要高層次觀察，可能要用很多時間教學，而經濟、文化和體育這些類別較易掌握，又說學生升大學後亦有機會接觸，因此作出取捨。

他稱，若講到政治層面，不只要講今天或改革開放40年的政治，而是要從前面歷史鋪疊說起，否則會變成斷章取義。

以往要學生論辯「有啲不切實際」

對於新科不設延伸回應，劉指，學生學習明辯慎思不是在一個專門科目或考評中體現，形容過去通識科的豐富程度遠超一個高中學科可應付，每個單元分到的課時相當有限，稱要學生提出論辯「有啲不切實際」，不需在此階段逼學生按考評方式回答。

他又稱，今年9月實施的措施，理應在去年9月做好，他完全理解教師的擔憂，但強調教師不是不掌握這方面的知識，也不是全新科目，形容今次改變如以往跑100公里，現在只要跑50公里，大部份課程改動都是在原有課程上縮減、濃縮。

通識教師：唔清楚可以點備課

通識教育教師聯會前幹事羅潔玲反駁，「公社科」並非變成了「50米（應為公里）跑」，而是變成「50米障礙賽」，認為科目內容變化很大，指過去的課程內容多是社會生活議題，教師會以議題探究方式去處理，但現在主要是中港議題，當中提到很多政制內容。她說，教師需時準備新課程，現在已經4月，教師不只備一科或一級課程內容，但現在未有教科書，課程文本只得「輕輕幾行」，教師要自行猜度和詮釋，亦未有考核指引，反問「唔係好清楚可以點備？」

她又說，以往的延伸回應題對學生要求高，但屬教育改革時要求學生訓練的能力，認為今次變成不設延伸回應是「開倒車」。

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