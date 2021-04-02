港台管理層上月底疑因嫌《鏗鏘說》主持蘇玉華「太黃」而將她撤換，今晚（2日）播出的《鏗鏘說》，由政府為通識科所成立的「重新冠名科目委員會」主席、嶺南大學協理副校長劉智鵬擔任主持，訪問「食神」梁文韜。

早前傳出港台綜合節目和文教組（前名教育電視組），被要求插手製作《鏗鏘集》和《鏗鏘說》，有港台中人向《蘋果》說，該兩組須按助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅安排的題目和嘉賓，去製作該兩個節目。據了解，今晚播出的《鏗鏘說》由綜合節目組製作。

劉智鵬曾建議通識易名「國民教育科」

教育局整頓新高中通識科，加插國家安全觀及《國安法》等內容，劉智鵬曾表明，新課程某程度是國民教育，「告訴香港人知道，你嘅身份係咩，你身份就係中國人，如果大家出嚟嘅結果覺得索性叫『國民教育』，我哋可能會順應民意」。劉有份編修的《香港志》，此書被指內容偏頗失實，遭歷史學者批評為「爛書」。

23歲唐英傑去年駕駛插有「光復香港時代革命」旗幟的電單車，涉在灣仔撞向警察，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，成為首名《港區國安法》被告，上月底進行案件管理聆訊，控方找專家撰寫報告，分析「光復香港時代革命」的意思，該名專家正是劉智鵬。

《蘋果》正向港台查詢事件。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！