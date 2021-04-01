【本報訊】本港失業率創新高，求職騙案大增，求職者付保證金或行政費被騙，同類騙案今年首兩個月已有66宗，涉款400萬元。另有詐騙集團覷準失業婦女和家庭主婦，以空殼公司招聘職員並游說他們投資黃金，當事主欲取回本金或拒加碼便遭解僱，至少67人中招，涉款300萬；有受害人投資化為烏有連同薪金亦被走數；最新手法是騙徒要求受害人協助網上購物，但貨款存入騙徒戶口。

交保證金 投資黃金

警方指有騙徒在社交網貼文稱可賺快錢，求職者按指示可賺佣金，上班要買制服或參加培訓課程；受害人被指因接觸公司機密需交保證金，付款後與騙徒失聯。警方指今年首兩個月已接獲66宗同類騙案，涉款400萬；去年195宗同類個案有受害人年僅13歲。

另外，勞工處去年下半年接獲多人求助，她們同受僱九龍灣一間裝飾品貿易公司，工作最長只有三至四日，因拒公司要求投資黃金遭解僱和拖欠薪金。警方今年2月接手調查，發現早前油麻地另一公司曾以同類手法行騙，兩間公司董事是同一人，負責日常操作職員亦屬一夥。

行騙集團以月薪13,000元招聘文員和助理，受害人應徵時除被索取個人資料，亦接受評估警覺性及投資習慣，獲聘後負責抄寫，之後被騙徒游說投資黃金，最初投資會升值，但當拒絕加碼或取本金，即被告知投資蝕光或遭解僱。案中有67名受害人，全是女性，損失1萬至80萬元，涉款300萬元。警方周二以串謀詐騙拘捕包括主腦在內三男三女。