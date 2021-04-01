【本報訊】麥當勞今晨4時起上調部份食品價格，加價5毫至1元，平均加幅為1.4%。其中兩件脆香雞翼、細薯條等超值選食物，以及巨無霸等單點食物均加5毫；超值早晨套餐及部份超值套餐則加1元，六件麥樂雞超值套餐等售價則維持不變，復活節期間亦會推出優惠。

魚柳包豬柳蛋漢堡凍價

麥當勞宣佈因應食材通脹及貨運成本急升，今晨4時起微調部份食品價格，加幅介乎5毫至1元，部份受歡迎食物，如售11元魚柳包、12元豬柳蛋漢堡、26元雙層芝士孖堡超值套餐，及25元六件麥樂雞超值套餐等，則繼續凍價。

麥當勞指在疫情衝擊下，預期未來經營環境仍充滿挑戰，加上外地多個港口關閉及貨船縮減國際航線，令貨運價格於過去一年大幅上升，全球貨運指數按年上升逾兩倍，影響營運成本，部份主要食材價格亦按年升幅，故今次加價已較溫和，全年平均加幅為1.4%。

該公司稱，加價5毫的食物包括六款超值選食物，如細薯條、兩件脆香雞翼及蘋果批等；大部分單點產品亦加5亳，如巨無霸、芝士安格斯及九件麥樂雞等。另外，超值早晨套餐及部份超值套餐均加價1元，如巨無霸餐等，麥麥食超值套餐則凍價。

該公司又指，麥當勞App每星期將送出200元優惠，本月5日至11日復活節期間更會推多項超值優惠，如細港式奶茶售1元；煙燻麥炸雞配中汽水售12元；雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水售19元，及雙層魚柳包餐售29元。