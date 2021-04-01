【本報訊】案件今年2月16日開審，面對未經批准遊行控罪，被告之一的李柱銘想必見解甚豐。他2005年曾在終審法院代表梁國雄挑戰《公安條例》條文，該案還成為今次爭議點之一。2000年，立法會曾辯論維持《公安條例》現狀，庭上也提及這件往事。本案多名被告，除李外，還有吳靄儀、李卓人、何秀蘭和何俊仁當年的異議，也在庭上被節錄讀出。

庭上引用李柱銘比喻

由於被告眾多兼要保持社交距離，排名第八被告的李柱銘不用坐入被告欄，能夠自由上前向代表大狀遞紙仔。他在被告欄正前方與何俊仁並肩就座，說來也堪稱「律師席」，只是沒如常披上資深大狀黑袍，白頭上亦沒有頂着假髮，而是掛上法庭提供給被告的助聽耳機。審訊尾聲，律師席最後一排的女大狀正落力做結案陳詞，身後忽爾遞來紙張，同隊男大狀示意提醒，一起閱讀由李傳來的「貼士」。

位置不同，任務依舊是要說服法官。提到梁國雄挑戰《公安條例》條文一事，李的代表大狀陳詞時，一度「實名」引用他的比喻來點綴。

坐在李身後的吳靄儀，亦早已閱讀過條例的前世今生。當年立法會曾辯論維持《公安條例》現狀，刑期過重、侵犯集會權利等質疑，眾人在議事廳提出過，20年後身份改變，立場未變。

翻查吳靄儀當年發言，大多未有在庭上讀出。她追溯「公安惡法」始於六七暴動，「從一開始，這項法例的重點在於控制暴亂。所有公眾集會都被視為潛在的暴亂，所有示威者都被當作可能的暴亂分子。當時的政府所考慮的，絕非言論自由及和平示威的權利」。即使上世紀90年代曾經修例，但吳指惡法本質猶存，強調有很多法律可嚴懲暴力，建議放寬集會遊行通知規定，取消監禁罰則。如此種種，庭上換成由律師口中再次提出。