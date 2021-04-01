【本報訊】12港人之一「香港故事」成員李宇軒上周遭遣返香港後，一直未能與家人接觸。李日前被控勾結外國勢力等罪，案件兩度提堂，他因正接受強制隔離檢疫而缺席聆訊；惟一名非由家屬委託的大狀羅達雄突代表李出庭，並拒透露李的近況，遭外界質疑是「官派律師」。羅所屬的大律師樓昨發聲明，指「官派律師」的指控是錯誤，對部份傳媒的報道內容感到委屈，稱羅無責任向傳媒甚至李的家人透露詳情。

聲明由大律師樓Olympia Chambers的「話事人」（Head of Chambers）朱奉慈發出，內容指羅大狀受私人事務律師行委聘出庭，非所謂的「官派律師」，對此形容表示極度遺憾；指傳媒僅憑查詢或猜測下定論，是純屬自我實現的預言（Self-fulfilling prophecy）。聲明強調，所有針對羅大狀及律師團隊的含沙射影，對香港以至本港司法體系並無好處。

稱再訊時公義會彰顯

對於李宇軒缺席聆訊，聲明解釋李因按法例要求接受強制隔離檢疫，並無其他原因。李的家人如欲進一步得知李的身體狀況，大可向相關事務律師查詢，指羅大狀並無責任向傳媒以至李的家人透露客戶指示詳情。

聲明又指，國安法屬全新的法律體系，羅大狀必須以超乎正常的謹慎去處理案件；更謂公義將於案件再訊時、即4月7日得以彰顯。聲明同時慰問李的家人，希望他們不再憂慮。

羅所屬的大律師行Olympia Chambers由15名大律師組成，翻查資料，羅先後於2005年及2007年遭投訴，大律師紀律審裁組裁定他專業失當，分別判罰停牌兩個月及四個月。