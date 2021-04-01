【本報訊】8.18維園流水式集會案昨晨在西九龍裁判法院宣讀裁決，凌晨已有「旁聽師」到場排隊聽審，排隊者鄭先生關心民主黨創黨主席李柱銘的審判結果，指若香港最資深的大律師也坐監，將是一件很震撼的事；亦有人擔心親中人士搶位，故提早到場。社運常客王婆婆到場揮旗聲援九名被告。

通宵排隊免親中人士搶位

案件昨晨10時半開庭，但早於凌晨時分已有兩人帶同座椅到西九龍裁判法院門外排隊，準備開庭時進入公眾席聽審。排頭位的女士表示很關注案件，因擔心稍後時間會有親中人士排隊搶位，故提早到場排隊。另一名同樣關注案件的鄭先生表示，關心民主黨創黨主席李柱銘的審判結果，故到場旁聽以示支持，「如果最資深嘅大律師都要坐監，呢個係一個好具代表性好震撼嘅事嚟，一定會上國際頭條」。

昨日清晨6時許庭外已現人龍，排隊等候進入公眾席的約有10人，法院外不見有警員佈防。法院安排排隊者提早進入法院大樓等候。

每逢民主派政治審訊均會現身法院的社運常客王婆婆昨晨到場聲援，不斷揮動英國國旗，每當有囚車駛入法院，她都會高呼「手足加油，釋放政治犯」。支聯會成員在法院大樓外擺放「反對政治檢控，抗議政治打壓」橫額，支聯會主席李卓人和副主席何俊仁均是本案被告。民陣召集人陳皓桓昨亦現身聲援各被告。

民主派人士昨發言期間，一名中年男子突然出現，身上掛有批評法官的紅色紙牌，高聲呼叫粗言穢語，阻礙民主派人士發言，並對鏡頭講粗口。法院職員一度嘗試阻止，但該中年漢反抗，直至民主派發言後才離去。