今年69歲的民主黨前主席兼支聯會副主席何俊仁，他在8.18集會案宣判前接受訪問，坦言已有入獄心理準備，「冇嘢放唔低」，近日已約見醫生，為一旦入獄需服用藥物清單作準備。投身香港民主運動近40年的他直言，即使最壞時間，港人仍要保持希望，對香港承擔不應因為悲觀或樂觀有變，「正如有家人患上重病，我哋唔會因為呢個病醫唔醫得好，而決定去幫幾多，都會盡力去醫佢。」

記者︰林俊謙

身負8.18集會案的何俊仁，同時因2019年10月1日「沒有國慶只有國殤」遊行及2019年10月20日九龍遊行，被控組織未經批准的遊行。連同去年6月4日六四燭光集會被控煽惑他人參與未經批准集會，何俊仁現身負四宗罪。

面對多條不同控罪，何俊仁仍坦然面對，已有坐監心理準備，「我做咗（民主運動）咁多年，都仲未需要坐監，好好運啦；任何一個地方，投身民主運動嘅人，點會唔使坐監？」相對在囚手足，更認為自己已算幸運，因他已達退休年紀，子女亦已長大成人，而判刑前一星期，何俊仁仍四出奔走，到監獄和收押所探望戰友及代表反送中運動被告上庭，繼續支持戰友工作，「每個人做一啲可以做到嘅嘢，唔係一定需要犧牲，亦唔係一定要暴力抵抗，有一個仁心喺度，互相支持。」

正如何俊仁所言，每個人在運動中都有不同崗位。反修例運動爆發後，他為多宗反修例運動案件打官司，發現不少港人未有放棄，包括積極協助被捕人士的年輕律師、大力捐款支持612基金的巿民，以及支援被捕人士和家屬的組織石牆花，相信播下的種子，總有結果一天。

面對民主派戰友近年先後被捕、還柙、流亡，何俊仁當然痛心，認為中共利用國安法全面打壓民主派，與中美關係激烈磨擦，及與中共領導人被美國制裁有關，形容做法相當「重手」，「等於對一個唔聽話嘅細路仔，用最重嘅家法打到佢殘廢。」但他認為，中共以趕盡殺絕方式對付民主派和香港人，最終只會失敗收場，一是因為中共「留島不留人」策略，將令國際社會對香港失去信心，另一個更大歷史恥辱，就是中共讓全世界人看到，無能力管理好香港，「原來喺殖民地時候，啲人會覺得呢度幸福，所以咁多百萬人申請過嚟、游水過嚟、偷渡過嚟，可以喺度受教育、搵到錢，成為有學問的人，喺度安居樂業；跟住你接管咗之後，啲人就要逃亡、坐監。」

何俊仁引述已故支聯會創會主席司徒華預言，中共專權統治下，民主派即使取得主流民意支持，亦不足以執政，「華叔話我哋起碼要在野20年，唔好諗住執政。𠵱家我哋發覺，可能佢（華叔）都係太樂觀，𠵱家唔係回歸後20年不能執政，係回歸後20年我哋要去坐監」。對於今年還會否有六四燭光集會？他相信中共即使消滅支聯會，也消滅不了人心，最重要是人心不死，巿民可在六四當晚，自發點起燭光悼念，「我相信啲人會做嘅，即使拉晒我哋，佢哋會以第二種形式，個火種仲喺度。」