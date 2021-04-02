大熱天時，不少市民都想享受陽光與海灘。因應疫情緩和，政府今日（2日）終於重開15個泳灘，早上9時至傍晚6時提供救生員服務。《蘋果》下午到淺水灣泳灘視察，不少泳客到場享受日光浴及暢泳消暑，但人群未算太密集。現場所見，大部份泳客都未有遵從「口罩令」，有泳客批評措施離地，認為只要保持社交距離就夠安全。

天文台指今日最高氣溫31度，但泳灘內的溫度計一度顯示現場氣溫高達37度。雖然天氣炎熱，但政府仍規定市民在沙灘上要戴口罩，亦不可多於4人聚集，惟現場大部分泳客都未有佩戴口罩。

闊別泳灘逾半年 泳客稱人流比去年暑假少一半

泳客梁先生稱，明白「口罩令」原意是減低病毒傳播風險，但仍批評措施離地，指市民曬太陽後流汗、游泳後都容易弄濕口罩，「濕咗冇保護性，要帶定幾個替換」。他又稱，雖然政府同時重開部份泳池，但仍會選擇去沙灘，「始終有得曬太陽、掂吓沙，（感覺）唔同啲」。

梁續稱，自去年暑假起就未有到訪沙灘，「等咗好耐，終於放寬返」。他認為淺水灣泳灘今日人數不算多，目測人流已比去年暑假減少一半。

剛暢泳後上岸的陳小姐及黃小姐亦認為「口罩令」不實際， 「以前去沙灘都唔戴口罩，濕咗又冇用」。陳小姐認為沙灘人多，坦言擔心有感染風險，但亦大嘆已有一段時間未能到沙灘曬太陽，會盡量找較空曠的位置停留。

大學生鄒小姐亦指，已超過半年未能到訪沙灘，「封咗幾耐就恨咁耐」。她稱在沙灘上戴口罩太熱、太焗，又稱附近很多人都沒有戴口罩，認為只要保持足夠距離就夠安全。

湯太則帶同一歲多的兒子到泳灘，「一聽到開返沙灘，今日即刻衝落嚟」。湯太認為今日人流算多，亦見到部份人未有佩戴口罩，擔心兒子容易受感染，「又唔係食野，梗係戴返（口罩）啦」。不過她亦稱，室外空間的空氣較流通，認為病毒傳播風險不高。

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