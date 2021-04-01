【本報訊】人大常委會通過閹割香港選舉制度，當中提出警方國安處及由特首任主席的港區國安委將審查候選人資格，令外界質疑涉利益衝突。特首林鄭月娥接受有線電視訪問時表明，特首不會出任資審會主席，又指並非所有參選人都要經過國安處審查，形容是有懷疑才需審查。

林鄭在訪問中談及誰人有資格擔任資審會委員時表示，人選要符合「公正、確保無利益衝突、無政治考慮、唔怕被『起底』、制裁，又要得到中央信任」。

林鄭稱研究多項因素後，似乎只有一類人可以完全滿足資格，「就係已獲中央委任，按《基本法》行政長官提名、中央委任嘅一批十幾位主要官員」，由於相關人士有權查看國安法資料，因此現任或退休法官都不適合。

稱選委會召集人屬非常手段

林鄭又認為，由官員出任資格審查委員會，取代選舉主任審查候選人資格十分合適：「市民信唔信都好，畢竟係管治團隊嘅核心，去做原本由中級公務員做嘅工作，提升到主要官員（做），而主要官員要問責，要向社會、中央問責，去做呢個工作。」

外界也關注選委會下總召集人一職是否「超然」，林鄭稱，召集人制度是「兜底條款」，屬非常時期手段，因此不會有詳細說明，又指有關制度屬中央權力，非本地有權立法，日後在港選舉不會有召集人制度，指要去到非常情況，「中央如果冇其他手段，唔可以立刻有方法解決，就要啟動召集人制度」。

另外，政制及內地事務局長曾國衞昨出席立法會討論人大決定的小組委員會時，強指削減不同界別個人票，能進一步提高界別廣泛代表性，減低因個人喜好而影響社會整體利益，又推說近年區議會「政治化非常嚴重」，才需要由其他更有代表性的地區聲音代替。