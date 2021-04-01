【本報訊】本港昨新增13宗確診個案，包括11宗輸入個案及兩宗本地個案，另逾10宗初步確診。兩宗本地個案均屬源頭不明，包括一名23歲天花裝修工人及一名在灣仔金御海鮮酒家任職樓面的56歲女子。金御昨仍正常營業，一名顧客經理指店舖已消毒清潔，強調「幫襯絕對好安全」。

經理：幫襯絕對安全

昨新增的本地個案包括一名在灣仔金御海鮮酒家任職樓面的56歲女子（11477號），居於北角五洲大廈，3月29日感氣促，惟其後仍到酒家工作，最後上班為上月31日，她上月30日曾到訪位於小西灣商場的龍悅海鮮酒家。曾與患者用膳及同一時段上班的員工須檢疫，涉及約30人。

過往如有食肆爆疫，衞生防護中心均會建議店舖停業14日。本報昨以顧客身份致電灣仔金御海鮮酒家，一名顧客經理覆稱現時所有職員均由其他分店調派而來，前日得悉有樓面確診已即時安排員工撤離並消毒，但並未有按建議停業14日。該名經理強調營業時間與平日一致，「𠵱家酒樓消晒毒，幫襯絕對好安全」。

另一名源頭不明個案為一名23歲裝修工人（11476號），居於油塘油麗邨智麗樓，並在旺角廣東道1131至1133號上班，潛伏期集中於觀塘區一帶活動，3月26日曾到觀塘創紀之城五期、3月27日曾到牛頭角麵屋丸京、觀塘宏利金融中心B座和食肆綠原軒等。

另外，民政事務處昨聯同警方及防護中心到上環翠麗軒及順景雅庭兩幢強檢大廈執法，發現五人違強檢令，政府已向他們發出強檢令，並要求檢測。

防護中心亦公佈，其外判給中大化驗室的88個病毒樣本，其檢測陰性結果短訊包含錯誤的檢測結果日期。中心指事件無影響檢測結果，受影響市民及其醫生會獲發更正短訊。