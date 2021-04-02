新界南總區刑事部警司（行動）陳志昌19年與同屋苑街坊捲入「狗咬狗」紛爭，最後因無戴狗帶遭法庭判罰款1,000元。《蘋果》今年初報道事件後，該名街坊周一晚（3月29日）遭警方拘捕，指他與陳志昌妻子去年5月口角時涉「刑事恐嚇」。事主獲保釋後向《蘋果》否認曾作恐嚇，質疑對方公報私仇。警方就證實，去年5月曾接獲市民報案，指與一名男子爭執期間懷疑被言語恐嚇，周一拘捕一名男子。

與陳志昌捲入「狗咬狗」紛爭的歐陽先生，周一晚在家中被將軍澳警區警員上門以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕，帶返警署落口供後未有被起訴，獲准以1,000元保釋外出。

陳妻指歐陽曾表示：我知道你老公係水砲車

歐陽先生19年3月首次因放狗問題，與陳志昌爭執。由於二人居於同一屋苑，之後歐陽先生不時遇上陳志昌夫婦，其中去年5月一次，就曾因陳妻未有為狗隻佩戴狗帶而有口角。

歐陽今日再次接受《蘋果》訪問，指警方在落口供時，聲稱他當時曾阻止陳妻離開屋苑內的寵物公園，更指控他曾對她表示：「我知道你老公係水砲車，我會每日落嚟招呼你。」

否認曾阻陳妻離開

歐陽先生向記者否認有講過警方引述的說話，指當日爭執時已即向屋苑保安員求助並報警，當時亦有等候屋苑巴士的住客目睹情況，否認曾經阻止陳志昌妻子離開。

他憶述，當日與到場警員的對答只限狗帶問題，當時亦無人提及過曾遭恐嚇或感到不安。警員一度質疑他有否陳妻無為狗隻戴狗帶的證據，「當時我話，公園裏面有3個高清閉路電視；我都未講完，現場警員已經話：『得，走得。』我就問點解唔出告票，至少都轉介畀漁護署。警察只係話『我都要調查吓嘛』就自己上警車走。」

歐陽先生指，警方在事發後一個月開始軟硬兼施，先後以電話、在信箱留紙條，甚至上門要求他「落口供」，聲稱「高層一定要落」，又指他若不「落口供」就會被捕，但他以警方未有交代其所涉罪行為由拒絕，約一個月後亦不了了之。

「狗咬狗」報道出街後即收警方來電

不過《蘋果》在今年1月刊出陳志昌的報道後，歐陽再次接獲警方電話，要求他「落口供」，歐陽未有答應，不料上周四（3月25日）在屋苑附近遇到陳志昌後，周一晚即遭警方拘捕。

歐陽稱自己並不擔心，「但就覺得好滋擾，不斷用佢啲私人方式，又透過公營機構去滋擾。」他又指，連串事件反而令他家人感到緊張和擔心，平日出入也盡量選擇多人的地方。

警方回覆指，警方去年5月接獲一名巿民報案，指在將軍澳環保大道一公園與一名男子因瑣事發生爭執，其間懷疑被言語恐嚇。將軍澳警區刑事調查隊周一晚（3月29日）約11時在將軍澳以涉嫌「刑事恐嚇」，拘捕一名男子，現已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

中大撒粉案曾批學生「暴徒」

新界南總區刑事部警司（行動）陳志昌於今年初就中大撒粉案會見傳媒時，曾以中大校友身份批評涉案學生是「暴徒」，又斥學生組織淡化事件是「為暴徒開脫」，行為「卑劣無恥」。

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