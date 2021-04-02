政府首次要求商場全面強制檢測，將軍澳新都城二期商場所有到訪人士，不論員工或客人均須接受檢測。專家認為，商場傳播風險不高，相信政府希望藉此加快控制疫情，但認為無法單靠強制檢測斬斷社區傳播鏈。復活節假期將至，專家認為疫情反彈風險較高，市民應避免出入人多地方，商場及商戶亦應控制客人人流。

今日（2日）新增的唯一源頭不明確診個案（第11494號個案），33歲男患者病發前曾多次前往將軍澳新都城中心二期商場，於UG層多間食肆買外賣。由於早前另一源頭不明確診23歲天花裝修工人，曾到該商場UG層一粥麵工作，二人出入商場的日期有重叠。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然未發現二人有直接接觸，但不排除他們在不知情下曾相遇而傳染，商場亦可能有其他傳播情況，因此安排商場全面強制檢測，上月19日後曾於商場逗留超過2小時的人士，均須接受檢測。張指，會透過「安心出行」向有關人士發出感染風險通知。

早前K11 MUSEA爆發名潮食館群組，政府當時首次將商場納入強制檢測範圍，但僅限於商場員工，到訪的客人則只須自願檢測，憑「安心出行」通知可獲免費檢測一次。今次政府則要求新都城中心二期商場所有到訪人士強制檢測，包括員工及客人。

專家：若商場曾有傳播 有關個案或早已進入社區

呼吸系統專科醫生梁子超認為，因出入商場而感染的風險相對較低，估計政府今次是希望透過加強檢測，盡快完全控制疫情。但他指，檢測其實有其局限，由發現個案到強制檢測會相隔一段時間，無法及時阻截傳播鏈。若商場曾有傳播情況，有關個案或早已進入社區，造成進一步傳播，政府不應只依賴大規模強制檢測控制疫情。

梁指，踏入復活節長假期，疫情反彈的風險十分高。一來市民有強烈的抗疫疲勞，假期期間可能有「報復式聚集」；二來政府於假期前放寬社交距離措施，部份場所獲准重開，容易向市民發放錯誤訊息，誤以為疫情已經受控，由今日海灘的情況已能反映有關情況，人流不少，當中有人不戴口罩，都容易因此造成病毒傳播。

他稱，本港距離「清零」及斬斷社區傳播鏈仍有一段長時間，建議市民在長假期期間，應避免出入人多擠逼的場所，不論戶內戶外都有傳播風險，活動適可而止。商場或商戶亦應減少大量客人聚集的情況，例如將促銷活動日期期限拉長，分散人流。

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