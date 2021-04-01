【本報訊】自反送中運動以來，警權持續擴大以打壓異見聲音，近日北京通過閹割選舉制度方案，警方國安處更獲權力審核候選人。彭博昨刊出警務處副處長郭蔭庶專訪，郭在專訪中卸責美國，斥美國「基本DNA就是激進」，為政治利益引發香港社會動盪，最終促使中央出手落實國安法及修改選舉制度。他又恐嚇市民不應嘗試將底線推至「幾乎觸碰紅線」，應思考如何成為守法公民。

恐嚇市民勿碰紅線

警方近月以國安法拘捕大批民主派人士，多個國家發聲批評港府政治打壓。郭蔭庶在專訪中為行動辯護，聲稱相關拘捕是有必要，因為香港正面臨國家安全的威脅，當中包括來自美國的侵略：「世界上有些國家的基因具有侵略性，我說的是美國，他們表明了其意圖—遏止中國的發展，這是一個公開的秘密。」

被問到香港市民擔心行為或觸犯國安法，郭回應指「很簡單，不要以身試法」。他強調，市民應確保他對社會和諧及治安作出貢獻，而非不斷挑戰底線至幾乎觸碰紅線，以為「動不了我」。

全國人大日前通過閹割香港選舉制度，當中警方國安處將協助當局進行候選人資格審核。被問到警方會以甚麼標準審查候選人，郭蔭庶僅稱自己不是負責相關職務，但「只需看看世上所有國家如何實施國家安全、情報和審查就可以了，會有甚麼不同？」

最近涉及反送中運動的法庭審訊，多次有警員被法官批評供詞與現場影片或其他環境證供不符，甚至被質疑證供不可信。郭辯稱事件或因警員經驗不足及緊張，更反指辯方律師使用「比較聰明的把戲」，才導致上述情況。他更護短，直指部份包括法官意見在內的相關評論，有時也不能說出事情的全部。