本港武漢肺炎疫苗接種已到第35日，亦是第二劑中國科興滅活疫苗開打的第7日。至周四（1日），累計8,000人未打第二劑科興；累計甩底率13%。單計周四有300人甩底，單日甩底率3%。另外，周三有2人打首劑科興後不適送院，其中72歲婦打第2針後疑短暫腦缺血要留醫。

2女針後不適送院

周三共有2人接種科興後不適送院，其中1人留院。該名72歲女子接種第二劑科興疫苗後，懷疑短暫腦缺血，下午5時56分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，但要留院觀察。另一名46歲女子接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩，下午12時42分被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後已出院。

科興第2針累計13%甩底

政府公佈，累計已接種約520,300劑武肺疫苗，約466,300人打第一劑，其中約315,000人打第一劑科興，約151,300人打第一劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

而第二劑科興開打踏入第7日，累計約54,000人完成第二劑。對比第一劑開打第7日累計62,000人接種，即至本周四累計約8,000人甩底未打第二劑科興；累計甩底率13%。至於首劑科興開打的第7日、3月4日，單日有10,300萬人打第一劑。然而至本周四、第二劑科興疫苗開打的第7日，只有約10,000接種第二劑，即單日約300人甩底，單日甩底率3%。

截至周四晚上8時的24小時內，共有約5,200人接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在8間社區疫苗接種中心接種，另外約1,900人透過私家醫生及診所接種。

而周四單日約有約10,000人接種第二劑科興疫苗，當中約3,700人在社區疫苗接種中心接種，餘下約6,300人則透過私家醫生及診所接種。社區疫苗接種中心的接種率約94%，甩底率維持6%。

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