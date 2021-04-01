【本報訊】李小龍《死亡遊戲》劇照、鄧麗君初登場印記⋯⋯去年以47.76億元投得北角皇都戲院大廈業權的新世界發展，在修復屬一級歷史建築的戲院建築部份前，舉辦為期一個月的展覽展出逾百件上世紀50、60年代舊香港演藝文物；但活動不會開放予公眾，市民想參觀須先登記成新世界Culture for tomorrow會員，經揀選後才可獲邀入場。

皇都戲院商場舉辦的《尋找你我他的皇都》，讓參觀者踏入50年代的北角皇都；售票處售舊戲飛，回到皇都前身璇宮戲院開業的票價，超等位3.5元、前座最便宜也要1.5元。憑票入場，「率先上映」是璇宮戲院創辦人、娛樂界巨子歐德禮（Harry Oscar Odell）的傳奇故事，在歐德禮的辦公桌、璇宮戲院表演舞台旁，有歐德禮兒媳親述其生平點滴。

展出《死亡遊戲》海報

登光舞台，璇宮落幕，迎來皇都輝煌。「不日上映」的有多張50至70年代用作簡介電影的「戲橋」，舊戲票最矚目的是大師阮大勇繪畫的70年代電影海報，還有李小龍遺作《死亡遊戲》的海報及節錄。旁邊電影院座位及帶位員制服，依照當年1:1仿製。展出的還有皇都戲院70年代票房紀錄、租約、甚至員工例假單等。皇都全球獨一無二的飛拱貫徹戰後初期現代主義建築特色，惟「真飛拱」未有開放，但場內有霓虹燈「小飛拱」，拋物級線桁架同樣耀眼。

新世界指限聚令下每小時入場人數30人，無法開放予公眾參加；市民欲參與須先登記成旗下Culture for tomorrow會員，經揀選才可獲邀免費入場；本月中亦有網上免費虛擬導賞。資料顯示Culture for tomorrow由新世界行政總裁鄭志剛創辦，主力舉辦建築設計及文化創意活動。皇都結業後曾轉為桌球室，新世界指桌球室設施仍在清拆，今年將會進行更仔細的勘察。

東區區議員陳嘉佑指，不少老街坊近日「行過皇都都會裝下」，十分期待，惟現時安排等如是新世界私人活動。他指不少方法可控制人流同時令更多公眾參與；他亦盼皇都保育不要太商業掛帥。