多名狗主經西環一間動物診所絕育後，接連有手術失誤，有女狗主四年多前帶愛犬絕育摘除睾丸，惟牠竟因睾丸癌離世，檢驗後更發現只剩一個腎。診所解釋文獻上有狗得三個睾丸，但有獸醫稱聞所未聞，不排除有人誤將腎當睾丸切除。本報追查得悉，診所多年來涉醫療事故，包括絕育後誤紮尿道及遺漏卵巢等；去年更有市民就手術失誤成功向診所索償，記者取得診所內片段，驚揭多宗手術疑由助護操刀。涉事助護除涉無牌行醫，甚至虐畜，最高可判監三年。

涉事柏雅動物診所在西環開業五年多，診所不見駐診醫生卡片，多名熟客指由江醫生和Dr. Ken應診。去年起陸續有主人揭發柏雅手術出問題，有主人指診症、開藥及覆診均由Dr. Ken負責。

「如果絕咗育，就唔會有呢件事發生！」2月中痛失愛犬的狗主Betty憶述，2016年領養英國老虎狗「肥B」，經檢查發現其中一個睾丸屬隱睾，在體內未能下降至陰囊，故在柏雅絕育，切除兩睾丸。

去年底肥B卻確診睾丸癌，腫瘤直徑達10厘米，Betty震驚，「醫生問知唔知佢有隱睾，我話知，但絕咗育喎。」肥B癌細胞擴散至肺部及淋巴，不敵癌魔離世。獸醫發現牠只剩一個腎，指隱睾症狗隻的睾丸在腎臟附近，不排除有人誤切腎，但亦有狗隻天生得一個腎。柏雅向Betty解釋：「文獻曾經（有狗）有三個睾丸」，惟至今拒絕提供絕育紀錄，她希望公開事件，免再有貓狗受害。

「呢間嘢唔可以畀佢存在，害咗好多動物！」義工Daisy五年多前認識柏雅，多名狗主向她提及柏雅失誤，例如2016年有約瑟犬絕育後，尿道遭誤紮致不適慘叫，需轉至另一診所做緊急手術。

本報調查發現，江醫生全名江鶴鳴，為註冊獸醫；Ken真名楊旭彤，無註冊紀錄，曾在不同診所當助護，2015年與江經營柏雅。記者取得五段柏雅內拍攝影片，見到涉及剝牙及絕育手術由Ken操刀，包括為動物開肚、切除組織及縫線；江則負責遞上醫療用具及執拾術後物資。其中一次完成手術後，江欲喚醒狗隻不果，向Ken請求指示。

「文獻記錄狗有三睾丸」

去年二人接受網媒訪問，該記者憶述當時楊自稱江鶴鳴；江自稱姓陳，訪問後叮囑記者別寫醫生姓名，要以英文名稱呼，令她感奇怪。據知警方2月放蛇調查Ken涉無牌行醫，但不成功。記者上周四晚趁Ken離開診所時查詢，他不發一言；翌日他主動要求解畫，否認有人無牌行醫，指所有手術均由江負責。

註冊獸醫蕭嘉和指醫學文獻沒紀錄狗有三個睾丸，稱若屬實，「可以寫論文。」隱睾症比一般絕育手術複雜，要開肚摘除睾丸，最大風險是誤切前列腺或腎，惟具經驗醫生絕少犯錯。蕭看過上述片段，引述《獸醫註冊條例》指僅部份程序如洗牙、插喉或拔喉，助護可經獸醫「企喺隔籬全程監察」進行；剝牙及絕育視為手術，「落手落腳一定係醫生做。」

涉事獸醫疑縱容助護行醫，大律師潘學文指要經獸醫管理局內部聆訊追究；該助護或涉無牌行醫，最高可判囚一年及罰10萬元。如二人醫療行為不合理，「例如割錯其他地方，令動物承受不必要痛楚」，或涉虐畜，最高可判監三年及罰20萬元。

獸醫管理局不評論個別個案，根據《獸醫註冊條例》，非註冊獸醫提供獸醫服務，包括診斷及外科手術，即屬犯罪，過去五年有兩宗相關定罪個案。獸醫倘知悉有人非法執業而不通知該局，屬不道德行為。

警方指沒有備存有關無牌獸醫的檢控數字。

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