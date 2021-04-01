47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

澤鋒：

其實我唔識你，只係見過王進洋（離島民主派區議員）個Facebook寫過關於你嘅嘢，都想為你打吓氣。

見到佢喺Facebook話，你叫過佢唔好辭職，叫佢順其自然撐落去，「因為今日，活着就係最大嘅勝利」，亦話雖然身心疲累，但都希望香港人唔好放棄。唔知你知唔知，王進洋最終決定留低宣誓唔辭職？唔知你嘅說話有冇影響，但王進洋話會宣誓時有講到，「留下來，多個工具」，「口號雖然是旗幟，但現在來說，也只是其次」。

的確，咁嘅環境，大家都好艱難，喺民主派一路被滅聲時候，有人仲有平台代香港人講嘢，都係好事，雖然DQ風險都唔係低，之後亦會面對其他問題，所以留低亦要有勇氣。同埋好明顯，嗰度（東涌南）嘅居民都唔想再有周浩鼎做代表。

希望你好好照顧自己，一如你講，活着就是最大勝利，祝願平安回來。

Bobby

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