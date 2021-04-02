被控《港區國安法》的前學生動源召集人鍾翰林，由去年10月開始被還柙至今。鍾翰林的facebook專頁今日上載鍾上月親手寫的《給香港人的信》，是自還柙以來首度發表公開信。年僅19歲的他在信中提到，至今仍在適應與自己同齡甚至年紀更細的囚友相處，又指初期已有訂《蘋果》和收音機，「最難受係莫過於不斷見到唔同嘅社運好友相繼被捕、還柙、服刑甚至被迫流亡海外，而我無能為力去改變呢一切」，但他寄語港人：「堅守光明，黑暗就總有衰弱嘅一天」。

鍾翰林的親筆信全文有近千字，日期為上月3月8日，今日在其FB專頁上載。甫開首他先為自己一直未有公開報平安道歉，指自己由去年10月29日被還柙開始，已在獄中生活逾4個月，當中有2個月因立法會「煲底」侮辱中國國旗及非法集結罪成而被判囚。至上月1日刑期結束，繼續其還柙生涯。

「飯餸比中學時校內嘅飯商好」

鍾翰林表示，第一日入獄時，幾乎每一個囚友都對他投來好奇目光，「可能係壁屋呢度一直都較少有被長期還柙嘅社運案件人士」，更有囚友問他「周庭係咪真係好靚㗎？ 」、「游蕙禎係咪真係同梁頌恆有路㗎？」等問題。

他說，自還柙前已略知獄中環境，早在2016年投身社運前，已做好心理準備，故入獄後未有太大的恐懼和不適應，伙食和衞生也較想象好，「至少啲飯餸亦比起我中學時期嘅校內飯商好」。

囚友比自己更年輕

不過他說，最難適應的是集體生活，因投身社運後都甚少結識朋友，自己也較喜歡單獨寧靜的生活，所以至今仍在適應「同一班同自己同齡甚或比自己細嘅囚友相處」。他又指，初期已有訂購《蘋果日報》與收音機，一直有留意新聞，「最難受係莫過於不斷見到唔同嘅社運好友相繼被捕、還柙、服刑甚至被迫流亡海外，而我無能為力去改變呢一切」。

他稱，未來一段長時間，也許不是大家所期待的黎明，「呢一刻僅僅只係夜幕啱啱降臨，遠遠未迎嚟黎明前最後一刻嘅黑暗」，但他認為，「堅守光明，黑暗就總有衰弱嘅一天」，在寸步難行的這刻正是好時機裝備自己，「多閱讀歷史，從前人經歷、挫敗吸取知識，避免陷入迷霧之中」。

感激同路人支持

鍾翰林又說，非常感激每一位「追車師」，「你哋嘅心意我都收到晒，有時真係好感動到眼濕濕」；還有「旁聽師」，「你哋每次都願意嚟坐爆庭，即使係提堂只有短短幾分鐘見到大家，但已經足夠收到你哋嘅支持」。文末寫道：「希望他朝有天，能夠再同一眾同道友好，活喺自由嘅土地再次聚首一堂」。另外，其FB專頁表示，明天將提供郵政信箱號碼，讓大家寄信。

鍾翰林被指前年5月在立法會「煲底」與保衞香港運動成員在立會「煲底」發生爭執，至去年12月被裁定侮辱國旗及非法集結罪，遭重判4個月。而他去年10月在美國駐港澳總領事館附近，遭警方國安處人員拘捕，及後被落案起訴，指他涉嫌分裂國家、串謀發佈煽動刊物及洗黑錢。《國安法》指定法官上月底拒絕其保釋申請，他須繼續還柙。

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