8.18案件被告之一的前議員何秀蘭，懷着到火星旅行的心態面對監禁，豁達程度令人咋舌。她甚至反過來提醒：恐懼源自不了解，唯一要牽掛的只是日常瑣碎事。邁向古稀之年，已不敢去想人生內能否見到民主，只能相信「每一次嘅失敗，都係成條路一磚一瓦，為將來鋪穩固嘅基礎」。

記者：呂浩然

何秀蘭雖擔任過昔日民主派「飯盒會」召集人，但終究不算是政治明星。去年4月警方就8.18案拘捕15名民主派時，何的名字比不上其他被告如李柱銘、吳靄儀等引人注目。談到去年被捕一刻，她直言感到意外，但未至於腦袋一片空白，因之前李卓人被捕已令她有心理準備，昨日被判罪成。

案件至今差不多一年才有結果，這一年間，何秀蘭忙着學習日文。因家族有腦退化病史，何秀蘭選擇學外語刺激腦袋，本來要五年才完成的課程，她選擇每周上五課、每課3.5小時，務求一年內完成，「真係全職過全職，要好投入先得」，她亦已報考日語N2考試，然而考試日期是7月4日。

「可能7月已經入獄，但係冇理由唔報。」何秀蘭抱着這種心態度過這一年，也是以這種心態面對失去自由，甚至日益惡化的香港局勢，「我哋唔知得唔得，我哋唔知自己能力得唔得，但係好努力去做，做到做唔到為止，做到行唔到為止。」

心態固然重要，但總不是甚麼也不做。「你對一啲嘢恐懼，其實係源於你唔了解，於是乎因為唔了解就變咗做恐懼、變咗做憎恨。」這個從同志平權經驗中學到的道理，她運用到將要面對的情況上，於是這一年間，她憑藉以往做議員時探訪監獄的經驗再上網了解，並聽取過來人前議員邵家臻的分享，相信獄中的生活也不過是生活，「我就嚟要去一個旅行，去一個我從來未去過嘅地方，有一段時間要改變生活，但係事先盡早知道、有準備，到時可以適應得好啲。」

總會有不能適應的地方吧？她想了片刻：「監獄唔注重個人衞生問題⋯⋯我用冇fluoride（氟化物）嘅牙膏，fluoride會令牙齒變黃⋯⋯（咁你擔心嘅都係好細節嘅嘢？）生活就係咁細節㗎啦！」另一她提到可能較難適應的，是監獄嘈吵的環境。

就當環境可以適應，難道真的了無牽掛？「有啲事情單獨面對係容易啲。」何的家人大部份都不在港，她甚至叮囑家人毋須特意返港探望她，有心的寫封信便夠，就算是判刑前一星期，她也沒有相約各方好友見面，「你想見嘅人以往不嬲都定時定候見開，如果以往好耐冇見嘅，即係呢個零禮拜唔見都係正常啦。」

何秀蘭看待自身前路的心態，何嘗不是看待香港前途的心態。涉足政壇、爭取民主30年，如今香港政制一下子倒退到比回歸前更差，她覺得即使現時走了回頭路，也不能以單一目標衡量多年來那麼多人的努力，因為目標不會朝夕間達成，「每一次嘅失敗，都係成條路一磚一瓦，為將來鋪穩固嘅基礎。」

她更相信，回歸前港人沒有很大的爭取，英國人就給予港人部份民主，令民主很容易守不住，反而「呢幾年嘅歷練、檢控、監禁係不可或缺嘅經驗」，否則沒有從失敗中學習，就很難保護到未來的成果。

她不敢說自己有生之年能否看到香港有民主，但肯定不放棄的話，終有一日會走到終點，因為「冇殘暴政權可以千秋萬世」。