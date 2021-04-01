人大常委會通過「完善」香港選舉制度內容公開後，不少民主派人士看到日後參選的重重關卡，還要由警方國安處進行愛國審查，無不對參選感意興闌珊，雖然左派陣營甚至北京均放風，想拉攏溫和民主派參選，但有民主派直言，相信沒有多少人會肯落場參選，更重要是他們評估到時投票率也不高，「唔單止民主派支持者，相信唔少中間選民亦未必投票」，令民主派人士更覺不值得出選。

中間派選民卻步

該民主派人士指，雖然有左派人士認為，民主派支持者總要找代議士入議會，「所以只要有民主派、甚至佢哋口中嘅所謂新民主派出選，民主派支持者、中間派選民點都會出嚟投票」，但這個分析大前提是，市民認為選出的代議士可在議會發揮作用，「但𠵱家直選得20席，建制肯定拎到10席，剩返10席就算畀晒民主派，都做唔到乜嘢，民主派支持者仲點會出嚟投票」。

他又分析，以往選舉中候選人政治光譜闊，同一選區內，即使民主、建制陣營候選人，也有不同政治光譜，「有啲激啲、有啲溫和啲」，於是可動員不同光譜選民出來投票，「就以民主派為例，有本土、深黃、溫和民主派候選人，近淺黃嘅中間派選民唔想只得本土、深黃民主派當選，自然出嚟投溫和候選人，咁先可以推高投票率」，但以後每區得兩席，基本上民主派只可取一席，還要獲資格審查過關才可參選，「完全冇競爭性，點會有選民熱心投票？」

該民主派人士笑言，人大常委會公開「完善」香港選舉制度內容後，他在自己朋友圈中發帖，問有多少人還會投票，「當中有藍有黃，有一小半人冇答，有答嘅一大半人話仲投嚟做乜？不如趁假期瞓晏啲、同屋企人出去玩好過」。

季陶

周一及周五刊出